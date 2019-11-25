Kamuda açılan bazı münhaller ve istihdamlarla ilgili TDP Genel Başkanı Özyiğit’in ‘münhallerin neden durdurulduğunu ilişkin sorularını’ yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sınav duyurularının gerektiği şekilde yapıldığını savundu, sınavlar konusunda atılan doğru adımlara destek beklediklerini söyledi.

Özersay, işe alınanların isimlerini bile bilmediğini ve bilmekle de ilgilenmediğini savundu, bakanların birinci derece yakını olan ve istihdam edilmeyenler olduğu göz önüne alındığında belki hiç yapılmayan kadar adil bir sınav gerçekleştirildiğinin görülebileceğini de ifade etti.

Özyiğit’in biri yapılmış, birinin de yapılacak olan 2 sınavla ilgili soru sorduğuna değinen Özersay, gerçekleştirilmiş olan banka sınavının DAÜ tarafından yapıldığını dile getirdi.

Özersay yazılı sınav sonrası gerçekleşen mülakatla ilgili, “Söylediğiniz şey doğru olmuş olsa yapılan sıra altüst olurdu. Mülakat ardından ilk 3 sıra, 6. ve 8. sıralar alındı. Mülakat yapanların takdiri vardır” dedi.

“Ortada sınav iptali yok”

Henüz yapılmamış sınavla ilgili olarak ise ortada bir sınav iptali olmadığını söyleyen Özersay, kurumun kendi içerisindeki terfi değerlendirmesinde, dışarıdan alımlardan farklı olarak şube amirlerinin bir performans değerlendirmesi yapması ardından mülakat yapılmasının planlandığını ancak performans değerlendirmesinde herkesin eşit puan alması nedeniyle yine üniversiteden hizmet alımı yapılarak yazılı sınav ve mülakat yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Sınav duyurularının gerektiği şekilde yapıldığını söyleyen Özersay, sınavlar konusunda atılan doğru adımlara destek beklediklerini söyledi.

“Olabildiğince adil yapıldı”

İşe alınanların isimlerini bile bilmediğini ve bilmekle de ilgilenmediğini kaydeden Özersay, bakanların birinci derece yakını olan ve istihdam edilmeyenler olduğu göz önüne alındığında belki hiç yapılmayan kadar adil bir sınav gerçekleştirildiğinin görülebileceğini anlattı.

Özersay mülakatlarda görüntü ve ses kaydı alınmasını da rica ettiğini söyledi.

“İyi bir iş yapıldı destek bekliyorum” diyen Özersay, ilgili kişilerin verilen yanıttan tatmin olmazsa konuyu mahkemeye taşıyabileceğini, sınav sürecinin olabildiğince adil yapıldığını düşündüğünü söyledi.