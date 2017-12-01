“Oynanan oyunlara sessiz kalmayacağız”

K-Pet Süper Lig ekibi Yalova, futbolcu ve taraftarlarına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova camiasının birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağı belirtildi.

Yalova Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

“Yalova - Türk Ocağı Kupa Finali Sonrası hak etmediğimiz halde ‘10 maçlık saha kapatma cezası’ verildi ve Yalova’yı küme düşürme operasyonu başlamış oldu. Bu sezon başından itibaren hakemlerin Yalova'ya karşı art niyetli kararları aşikâr hale gelmiştir ve ne gariptir ki, bu hakemler asla cezalandırılmıyor üstelik iyi puan alıyorlar. Biz Yalova camiası olarak, bu olaylara sessiz kalmayacağımızı, hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğimizi göstermemiz gerekmektedir. Aksi takdirde, üstümüze oynanan oyunlar başarılı olacaktır. Bu oyunu bozmak için taraftarımıza düşen görev; Maç nerede olursa olsun, destek İçin tribünde olmaktır. Takımı yalnız bırakmamaktır. Bu oyunu oynayanlara koz vermeden, sadece Yalova için tezahürat etmektir. Dolu tribün ile… Başka Yalova yok! Bu oyunu bozmak için futbolcularımıza düşen görev; Saha dışı olayları düşünmeden, mücadele etmek, hakemle uğraşmamak ve maçı kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapmaktır. SAVAŞIN ONLARA BİZİM KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERİN!”