Osman, Hamitköy antrenmanında

K-Pet Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, transferlerle de kadrosunu takviye ediyor.

Hamitköy geçtiğimiz sezon kiralık olarak Değirmenlik forması giyen Cihangir futbolcusu Osman Şah'ı, kulübü ile de anlaştıktan sonra antrenmanlarına çıkarmaya başladı.

Orta saha futbolcusu Osman'ın mücadele gücünden faydalanmak isteyen Hamitköy, futbolcuyu dün Bostancı Bağcıl ile oynanan hazırlık maçında da oynattı. Osman'ın kısa süre içerisinde Hamitköy'e imza atması bekleniyor.