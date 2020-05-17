“Online ödemezsek, işin içinden çıkılmayacak”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, salgın nedeniyle PGM Trafik Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi’nin iki aydan fazla bir süre hizmet veremediğini, bu nedenle birçok işlemin yığıldığını söyledi.

Şubenin açıldığından beri her gün önünde kuyruk oluştuğunu ifade eden Akın, işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Akın, halka ‘online ödeme’ yaparak, Daire ve Şubelere mecbur kalmadıkça gitmemeleri çağrısında bulundu, 30 Haziran’a kadar ‘gecikme zammı’ veya cezai yaptırım olmadığını hatırlattı.

İnsanların birkaç hafta bekleyerek, hep bir anda Şubeye gitmemesi gerektiğini belirten Akın, bir memurla 150 kişiye işlem yapılamayacağını, bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

Bunların yanı sıra işlemlerin her ilçede yapıldığına dikkat çeken Akın, Mağusa, Girne, Güzelyurt gibi bölgelerden Lefkoşa’ya gelmenin anlamsız olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, küresel salgın Covid-19 önlemleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulan birçok hizmet 4 Mayıs itibarı ile yeniden verilmeye başlanmıştı.