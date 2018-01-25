ÖNDER AVM hediyelerini teslim etti

ÖNDER AVM şanslıları hediyelerine kavuştu. Yapılan açıklama şu şekilde: “Noter huzurunda 04 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre talihliler belirlendi. Kazanan talihliler; Suzuki Alto araba Shahrzad Torabi, Mutfak masa seti Taşkın Hoca, Dağ Bisikleti Ahmet Fikri Sofi, Dağ Bisikleti Yahig Edaiki, Rattan Oturma Seti Yakup Heyran, Rattan Oturma Seti Mehmet Şeker, Samsung Galaxy Tablet Meryem Demir, Samsung Galaxy Tablet Emrullah Alkaya teslim edildi.”