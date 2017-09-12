“ÖLÜMLÜ KAZALAR OLACAK!”

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN’e konuşan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Gönyeli Çemberi’nde yapılan çalışmaları eleştirdi, ‘şimdiden uyarmak istediklerini’ ifade etti ve ekledi: “Bu noktalarda çok fazla kazalar olacak…” Gönyeli çemberindeki trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan çalışmayı eleştiren ve birçok noktada tirajı komik alanlar bulunduğuna dikkat çeken Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bazı noktalarda yaşanabilecek muhtemel kazalarda ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilineceğine dikkat çekti “Nerede bu projenin yaya geçitleri? Nerede bisiklet yolu? Nerede otobüs durağı? Nerede yayların yürüyebileceği kaldırım alanları? Bu yolu kullanan çok fazla öğrenci ve işçi var, onlar hiç mi düşünülmedi? Onlar projenin neresinde?” “Buradaki işletmeye özel bir giriş çıkış verildi. Projeye aykırı olan ve hiçbir mühendislik çalışması olmayan bir yol… Bilimsellik ve yol ile hiçbir alakası olmayan, çok dar, kişiye özel yapılan bir giriş-çıkış…” “Batmak üzere olan müteahhitlerimizi kurtarmak için devletimiz ihale icat ediyor”

Yeni eğitim yılı için ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Gönyeli Çemberi'ndeki projeyi bitirip trafiği rahatlatmak amacıyla yürütülen çalışmalar, tamamlamak üzere…

Çemberin dört bir yanından açılan kaçış yollarının, kurtarıcı bir yol olarak görülmesine karşın, yapılan çalışmaların bir ‘kurtarışa’ değil ‘kaosa’ neden olacağı ileri sürüldü.

Yapılan çalışmada, ne bir bisiklet yolu, ne bir yaya geçidi yer alırken, otobüs durağı için ise hiçbir planlanmış çalışma yapılmadığı gözlemlendi.

Gönyeli çemberinde yapılan çalışmanın trafiği rahatlatmak yerine çok fazla kazaya sebebiyet vereceğini savunan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bu durumdan duyduğu kaygıyı YENİDÜZEN ile paylaştı.

‘İş ola proje…’

Gönyeli çemberinin Kıbrıs’ı bir birine bağlayan en önemli noktalardan biri olduğunu anlatan Refikoğlu, “Çok daha ciddi ve önemli, prestijli projeler yapılması gerekirdi, iş ola proje yapılmamalıydı… İşin uzmanları, uygulamalar ve örnekler doğrultusunda daha modern bir proje yapılması gerekiyordu…” diyerek eleştirilerde bulundu.

Projenin, gelişigüzel ve iş ola yürütüldüğünü ifade eden Refikoğlu, eleştirilerini adım adım gezerek fotoğraflarla gündeme taşıdı.

Refikoğlu, proje için ne bir mühendislik çalışma ne de bir bilirkişi raporuna başvurulmadığını savunarak, projede yer alan bentler, bunlara bağlı demir parmaklıklar ve örülen taş duvarı eleştirdi.

‘Kişiye özel muamele…’

Yapılan projede kişiye özel müdahalelerin de bulunduğuna değinen Refikoğlu, özellikle Çemberin kuzey kısmında bulunan yolcu durağının iki yol arasında kaldığını belirtti.

Çemberin güney batısı yönünde olan kaçış yolunun da bir diğer tehlikeli nokta olduğuna vurgu yapan Refikoğlu, yapılan bazı kaçış noktalarının hiçbir özel çalışma veya müdahale içermediğin ifade etti.

Refikoğlu bu alandaki aksaklığa değinirken, “Çemberdeki tüm kaçışlar belli bir açıya sahip olmasına karşın burada bulunan beton duvarlardan dolayı neredeyse hiç açı yoktur. Üstelik Fuar alanından gelip, Gönyeli’ye girmek isteyen bir araç kros yapmak durumunda kalacak ve ufak tefek kazalar kaçınılmaz olacak” dedi.

“Nerede bu projenin yaya geçitleri? Nerede bisiklet yolu? Nerede otobüs durağı?”

“Günübirlik ve çağ dışı uygulamalarla yürütülen bir çalışma olduğuna değinen Refikoğlu, “Nerede bu projenin yaya geçitleri? Nerede bisiklet yolu? Nerede otobüs durağı? Nerede yayların yürüyebileceği kaldırım alanları?” diyerek, yayaların, karşıdan karşıya geçerken can güvenliğinin bulunmadığını ifade etti.

“Bu kaçış şeritleri çözüm olmayacak…”

Burada daha önce tasarlanan projeler bu yapılanlardan çok farklıydı. Yapılan sayımlarda da görüldüğü gibi bu kaçış şeritleri Gönyeli Çemberi’nin trafik yoğunluğunu azaltmayacak. Bazı noktalarda azaltsa bile, ileride olan diğer çemberlerde yeniden trafik tıkanacak, bu sefer, Fuar alanının oradaki trafik veya Gönyeli Belediyesi’ne doğru gidilen trafik ışıklarındaki trafik veya hastane önündeki ışıklarda kaos olacak. Bu Kaçış şeritleri çözüm olmayacak…

Yapılan trafik sayımlarına göre Girne’den gelen kişilerin, bu çemberi kullanırken, hastane yönüne mi, Fuar alanı yönüne mi gidecek belli olur… Hastane tarafından gelen bir insan hiçbir şekilde fuar tarafına gitmez. Ya Girne’ye ya da Güzelyurt’a gider… Bu kaçış şeritleri, yüzde 10 oranında trafiği rahatlatsa bile sorunun neredeyse tamamı hala mevcut olacak…

“Burası için farklı örgüt, dernek veya uzmanların tasarladığı çeşitli projeler vardı. Onların da hiçbiri bu projeyi uygularken kaale alınmadı”

Biz şimdiden uyarmak istiyoruz; Bu noktalarda çok fazla kazalar olacak… Burası Kıbrıs’ın en önemli noktasıdır. Tüm şehirleri birbirine bağlayan bir noktadır. Çok daha ciddi ve önemli, prestijli projeler yapılması gerekirdi, iş ola proje yapılmamalıydı… İşin uzmanları, uygulamalar ve örnekler doğrultusunda daha modern bir proje yapılması gerekiyordu…

Burası için farklı örgüt, dernek veya uzmanların tasarladığı çeşitli projeler vardı. Onların da hiçbiri bu projeyi uygularken kaale alınmadı. Kimseyle işbirliğine gidilmedi…

Keşke daha güzel çalışmalar yapılsaydı…

“Batmak üzere olan müteahhitlerimizi kurtarmak için devletimiz ihale icat ediyor”

Bir otobüs burada duracak, diğer solundaki şerit hızlı bir şekilde akarken, otobüs yola çıkmaya çalışacak… İki yol arasında ortada kalan bir öğrenci durağı! Üstelik burada ne bir yay düzenlemesi ne de yaylar için güvenilir bir yöntem var.

“Batmak üzere olan müteahhitlerimizi kurtarmak için devletimiz ihale icat ediyor”

Dünyanın hiçbir yerinde, şehir içi yollarda böyle kanallar yapılmaz. Hem görüntü, hem güvenlik hem de masraf açısından bu yapılmaz… Düz koyup üzerini kapatmak çok daha ucuza gelirdi. Bunları şehirlerarası yollarda yapabilirsiniz ama dünyanın hiçbir yerinde bu yapılmaz. Bu şekilde bir kanal yapıldığı için demir parmaklıkla güvenlik tedbiri almak zorunda kalındı. Bu da çok çirkin bir görüntüye neden oldu. Ne bir mühendislik çalışma ne de bir bilirkişi raporuna danışıldığını düşünmüyorum. Batmak üzere olan müteahhitlerimizi kurtarmak için devletimiz ihale icat ediyor.

Taştan duvar örme, demir korkuluklar gibi gereksiz çalışmalar, uygulanan yanlış ve gereksiz çalışmaların eseri olmuş.

“Bilimsellik ve yol ile hiçbir alakası olmayan, sırf Artesa için yapılmış”

Buradaki işletmeye özel, Artesa’ya özel bir giriş çıkış verildi. Projeye aykırı olan ve hiçbir mühendislik çalışması olmayan bir yol… Bilimsellik ve yol ile hiçbir alakası olmayan, sırf Artesa için yapılmış, giriş ve dönüş mesafesi çok dar olan küçük bir giriş… Bu çok büyük bir tehlike arz ediyor, ölümcül kazalara davetiye çıkarıyor.

“Su odaları ölümcül tehlikeli olabilir”

Bir başka tirajı komik nokta ise Türkiye’den gelen ve çember kenarında bulunan su odaları yapılan projeye müdahale eder durumda olduğu için, yol ile sıfır mesafede kalıyor. Olası bir kazada, yoldan çıkma ve bu duvarlara vurma durumunda ölümcül sonuçlara neden olabilecek. Çemberdeki tüm kaçışlar belli bir açıya sahip olmasına karşın burada bulunan beton duvarlardan dolayı neredeyse hiç açı yoktur.

Fuar alanından gelip, Gönyeli’ye girmek isteyen bir araç kros yapmak durumunda kalacak ve ufak tefek kazalar kaçınılmaz olacak. Yapılan bazı kaçış noktaları hiçbir özel çalışma veya müdahale içermiyor.

“Bir adım atarken geleceğimizi de düşünelim, iş ola yapmayalım”

Nerede bu projenin yaya geçitleri? Nerede bisiklet yolu? Nerede otobüs durağı? Nerede yayların yürüyebileceği kaldırım alanları? Yayalar yol ortasında can pazarında… Karşıdan karşıya geçmek çok zor… Bu yolu kullanan çok fazla öğrenci ve işçi var, onlar hiç mi düşünülmedi? Onlar projenin neresinde?

Proje bile yok sanırım, iş ola yapılmış bir çalışma gibi duruyor. Bir adım atarken geleceğimizi de düşünelim, iş ola yapmayalım.



“Bilimsellik ve yol ile hiçbir alakası olmayan, sırf Artesa için yapılmış, giriş ve dönüş mesafesi çok dar olan küçük bir giriş… Bu çok büyük bir tehlike arz ediyor”



Yayalar can havliyle çemberin neresinden karşıya geçebileceğini düşünüyor…