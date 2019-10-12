Ölüm trafik kazası: Sürücüye soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk

Girne-Güzelyurt anayolunda, yolda yaya olarak yürüyen 65 yaşındaki Hüseyin Aşık’a aracıyla çarpan ve ölümüne neden olan sürücü M.S mahkemeye çıkarıldı, hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk kararı verildi.



Trafik kazasıyla ilgili mahkemeye bilgi veren polis memuru Kemal Güvenoğlu, bulguları aktardı. Güvenoğlu, araç sürücüsü, zanlı M.S’nin 11 Ekim 2019 tarihinde, saat 20.15 sıralarında KNE 40 plakalı Toyota marka salon araç ile Girne istikametine gittiği söyledi.



Polis memuru açıklamasında devamla, araç sürücüsünün dikkatsizlik sonucu, o esnada yolun kuzeyinde, yol içerisinde Güzelyurt istikametine doğru yaya yürüyen Karşıyaka'da sakin Hüseyin Aşık'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Hüseyin Aşık’ın aldığı yaralar sonucu hemen kaza mahallinde vefat ettiğini belirten polis, kazaya sebep araç sürücüsü MS.’nin tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini anlattı.



Bölgede görgü tanığı olup olmadığının araştırılacağını anlatan polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı, müvekkili aleyhine söylenen “dikkatsiz sürüşü neticesinde kaza yaptığı” konusunda savunma yapma hakkını saklı tuttuğunu belirterek süreye itiraz etmedi.

Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber / YD)