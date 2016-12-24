Olimpiyat beşincisi DAÜ’de yarışacak

Hüseyin YAHAT

Dünyaca ünlü Afrikalı atlet Ese Brume profesyonel spor hayatına DAÜ’ de devam ediyor. Henüz 20 yaşında olan genç sporcu, uzun atlama dalında 6.81 metrelik derecesiyle 2016 Rio Olimpiyatları’nda 5. gelme başarısı gösterdi. 2014 dünya iyi niyetler şampiyonu olmuş ve Afrika’da düzenlenen birçok yarışmada da şampiyonluk yaşamış bir atlet olan Ese Brume şu an antrenörü Hasan Maydon ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Brume, hedefinin 2020 Tokyo’da yapılacak olan olimpiyatlarda uzun atlamada 7 metrelik derece elde etmek olduğunu açıkladı. Brume, bir yandan antrenmanlarına devam ederken diğer bir yandan da DAÜ Turizm Bölümü’nde eğitim görüyor.