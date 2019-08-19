KTÖS Başkanı Emel Tel ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okulların açılmasına bir ay kala eksiklikleri anlattı, “Okulun ilk günü 16 Eylül, ancak Kamu Hizmetleri Komisyonu öğretmen atamaları için belirlediği sınav tarihi 14 ve 15 Eylül, mülakatlar ise Ekim’in 1’i ve 2’sinde yapılacak. Çocuklar, bir ay öğretmensiz” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, 16 Eylül’de başlayacak eğitim yılındaki en büyük eksikliğin “öğretmen kadrosunda” yaşanacağını vurguladı. Sendika başkanları, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği Öğretmen Atamaları Sınavı ve Atama ve Yükselme Sınavı'nın 14-15 Eylül’de yapılmasını kınadı.

Bu sorunu hem Eğitim Bakanlığı’na hem de Kamu Hizmeti Komisyonu’na taşıdıklarını aktaran Başkanlar, her iki yetkili tarafın da ‘sorumluluğun karşı tarafta olduğunu’ söylediklerini vurguladı.

“Okullar öğretmensiz başlayacak” şeklinde konuşan Başkanlar, eğitimdeki diğer aksaklıklar ve eksikliklere de değinerek, diğer büyük bir sorun olarak ‘yeni okul yapılmaması’ olduğunu gösterdi.

Artan nüfusla bölgelerdeki yerleşimin ve mevcut okullardaki öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandığını kaydeden Başkanlar, Belediye katkıları ile ek derslikler yapılacağını, ancak bunun geçici bir çözüm olduğunu belirtti.

Sınıfların en fazla 25-27 kişilik olduğuna değinen Başkanlar, altyapıda değişiklik yapılmadan bu sınıflarda 30’un üzerinde çocuğun eğitim gördüğüne dikkat çekti.

Başkanlar, kapasite sorununun yeni okullarla çözülmesini istedi.

“Biz Bakanlığa rehber nitelikle çalışmalar yaparak eksiklikleri ve olabilecek sorunları söylüyoruz. Her Bakan gibi, Çavuşoğlu da ilk toplantıda bizim uyarılarımızı dikkate alacağını ve işbirliği içinde olacağını söylemişti. Ancak şu ana kadar bir randevu talebi olmadı”... KTÖS Başkanı Emel Tel

KTÖS Başkanı Emel Tel: “Artan nüfus, artan öğrenci demek…”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, özellikle Girne’deki kapasite sorununa değinerek, ek sınıflar olmadığını, birçok okulun binin üzerinde öğrencisi olduğunu ve altyapının bunu karşılamaya yetmediğini ifade etti.

Tel, “Gerek yurtdışından, gerek ise köylerden göçler yaşanıyor. Artan nüfus, artan öğrenci demek… Ancak ne yazık ki okulların fiziki alanı yeterli değil” dedi.

Bu konuyu Eğitim Bakanı Müsteşarına bildirdiğini belirten Tel, “Örneğin Mağusa’da, Şehit Hüseyin Akil’i bitirerek üçüncü sınıfa geçen çocuklar, Alasya İlkokulu’na gidiyor. Ancak Alasya İlkokulu fiziki anlamda yeterli olmadığı için, Mağusa Belediyesi’nin ek derslik yapacağı konuşuldu. Henüz böyle bir çalışma başlanmadı. Bu ek derslikleri, Bakanlık değil Belediyeler ve/veya okul müdürlerinin türlü zorluklarla bulduğu müteahhitler, sponsorlar, okul aile birliği katkıları ile yapılıyor” şeklinde eleştiride bulundu.

“Kitap dağıtımında sıkıntı yaşanacağı görülüyor”

Tel, “Kitap basımına henüz başlanmadı ancak dağıtımda sıkıntı yaşanacağını öngörüyoruz. Okullar açıldığı andan itibaren dağıtımlara başlanacak” dedi.

“Okullar öğretmensiz açılacak”

Yaz tatili boyunca nakil çalışmalarını bitirdiklerini ve ajandaya uyarak hareket ettiklerini dile getiren Tel, “Ancak Kamu Hizmetleri, öğretmenlerin atama sınavlarının 14 ve 15 Eylül’de yapılacağını duyurdu. Okullar ise 16 Eylül’de açılıyor. Yabancı öğrencilerin oryantasyonu, öğrencilerin öğretmen ile tanışması, güven duyması, ailelerin öğretmenleri tanıması çok önemli konulardır ve öğrenciler geç atama sonrası bu sorunlarla karşılaşırken oldukça fazla zaman kaybetmiş olacaklar” şeklinde konuştu.

Kadrolarda eksiklik…

Okulları denetim konusunda görevli sadece 6 kişi olduğunu dile getiren Tel, “Bunun dışında 5 kişilik uzman kadrosunda sadece 2 kişi görev yapıyor. Okullarda hademe, bekçi gibi personel eksikliği de mevcut” dedi. Özel eğitim görevlilerinin yurtdışından getirildiğine dikkat çekti.

“Bakanlıktan açıklama alamıyoruz”

Tel, “Biz Bakanlığa rehber nitelikle çalışmalar yaparak eksiklikleri ve olabilecek sorunları söylüyoruz. Her Bakan gibi, Çavuşoğlu da ilk toplantıda bizim uyarılarımızı dikkate alacağını ve işbirliği içinde olacağını söylemişti. Ancak şu ana kadar bir randevu talebi olmadı” diye konuştu. Bakanlığın, sendika çağrılarına karşı olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadığını belirten Tel, “Bakanlıktan, ‘Siz bu sorunları dile getirdiniz, biz de şunları tespit ettik, çalışmanın şu aşamasındayız’ gibi bir yanıt alamıyoruz” dedi.

“Kamu Hizmetleri Bakanlığı, Bakanlık da Kamu Hizmetlerini suçluyor, sorumluluğu birbirine atıyor. Ancak eğitime geç başlanması bir suçtur. Devlet bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek, çocukların eğitim haklarını elinden alıyor.”... KTOEÖS Başkanı Selma Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem: “Devlet, yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyerek suç işliyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun 14-15 Eylül’de yapacağı atama sınavlarından sonra, 1-2 Ekim’de de mülakatların yapılacağına dikkat çekerek, öğrencilerin eğitim haklarının elinden alındığına vurgu yaptı.

“Devlet, yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyerek suç işliyor, çocukların eğitiminden bir ay almış durumda” şeklinde konuştu.

Kontrolsüz nüfus artışının eğitime de etki yaptığını söyleyen Eylem, “Örneğin Değirmenlik Belediyesi katkısı ile Değirmenlik İlkokulu’na ek derslik yapacak. Ancak bunlar geçici çözümlerdir, Bakanlığın kalıcı bir çözüm üretmesi gerekiyor” dedi. Eylem, eğitimde planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Herkes birbirini suçluyor”

Öğretmen atamalarında sorun yaşanacağını Eğitim Bakanlığına ve Kamu Hizmetleri Komisyonu’na bildirdiklerini ifade eden Eylem, “Kamu Hizmetleri Bakanlığı, Bakanlık da Kamu Hizmetlerini suçluyor, sorumluluğu birbirine atıyor. Ancak eğitime geç başlanması bir suçtur. Devlet bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek, çocukların eğitim haklarını elinden alıyor. Bu çok büyük bir zaman kaybıdır” şeklinde konuştu.

“İlahiyat okulu, İmam Hatip’e çevrildi”

Eylem, “İlahiyat okulu aslında bir Anadolu lisesi tarzındaydı, ancak şimdi sınavsız girilen bir okula dönüştü. İmam Hatip Liseleri gibi, dinci, gerici, kindar nesiller yetiştiriliyor. Bunun için de mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘Koordinatör meselesine’ değinen Eylem, “Bizim yasa kadrolarımız bellidir, koordinatör diye bir şey yoktur, yasa olarak böyle bir şeyi biz tanımıyoruz. Bu kadro, Bakanlık tarafından bize dayatılırsa toplumumuz için bununla da mücadele edeceğiz.