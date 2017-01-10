Oğuzhan’la eğlencenin keyfi başka

Port Cratos’ta lezzet ve eğlencenin mekânı Golden Cage, Cumartesi gecesi Kıbrıs’ın en sevilen sesi Oğuzhan’la dillerden düşmeyecek bir açılışa daha imza attı. Golden Cage, Oğuzhan’ın birbirinden güzel ve yepyeni şarkılarıyla eğlendirirken, Lübnan mutfağının eşsiz lezzetleriyle de gönüllerde iz bırakmaya devam etti.

Oğuzhan sürpriz konsepti ve yeni repertuarı ile gelen konuklara eşsiz bir gece yaşatmasını bildi. Çok sayıda kişinin yer aldığı gecede Oğuzhan bu yıl sahneye oryantallerle birlikte çıkarken yaptıkları şov görülmeye değerdi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan başarılı sanatçı, bitmek bilmeyen enerjisi ile konuklardan tam puan almasını bildi.