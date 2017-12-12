Oğuzhan ile eğlence bitmiyor…

Sahnelerin bilinen ismi Oğuzhan, Girne Golden Cage’de kaliteli sesi ve seçkin repertuvarı ile geçtiğimiz Cumartesi yine eğlence severlere unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı. Lübnan ve Arap mutfağının lezzetleri ile donatılmış servisin olduğu mekanda Mısır, oryantal ve karnaval konseptleri ile özel gösteri ekibinin izlemeye değer şovları gecenin açılışını yaparken büyüleyici müzikler de misafirleri geceye hazırladı.



Profesyonel gösteri ekibinin şovlarını tamamlamasıyla gecenin beklenen ismi Oğuzhan, her zamanki gibi tüm enerjisi ve sempatik tavırları ile en popüler şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi. Gece boyunca en sevilen Türkçe hareketli ve duygusal şarkılarla kendilerinden geçen misafirler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

