Ödüllü heykeller LTB önünde

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) tarafından düzenlenen ve eğitim ile sanatı birleştirmeyi amaçlayan “Atık Malzemelerden Heykel Yapma” yarışmasında “Başarı Ödülü” alan heykeller Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde belediye binası önünde sergileniyor.

29 grup ve 190 öğrencinin katıldığı ve öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları, temiz tutmaları ve çevredeki atık malzemeleri değerlendirerek daha güzel bir çevre yaratmaları hedefiyle düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden yapılan heykeller 12 Nisan Perşembe gününe kadar LTB binası önünde sergilenecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı KTEV tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada atık malzemelerden elde edilen heykellerin LTB binası önünde sergilenme talebini olumlu karşıladığını söyleyerek KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ile yarışmaya katılan herkese teşekkür etti. LTB olarak 2015 yılında Haspolat’ta ve son 3 yıldır geri dönüşüm malzemelerinden yeni yıl ağacı yaptıklarını ve bu ağacın Teneke Çocuk projesi ile toplanan teneke kutular ve yine öğrencilerin de katılımı ile geri dönüşüm malzemelerinden süslendiğini belirten Harmancı, son olarak Lefkoşa’daki iki parkın yürüyüş yollarının yenilenmesinin 100 ton atık lastik elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi ile yapıldığını kaydetti.