Nota Sehpası Nedir, Neden Kullanılmaktadır? 

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Kimi zaman orkestra şefi, kimi zaman perküsyon ustası, kimi zaman da Türk Halk Müziği solist topluluğu tarafından kullanılan nota sehpaları, profesyonel ses sistemleri kategorisinde yer alan destek sistemleridir.

Geçmişten bugüne kullanılan ve modern teknolojiler ile yepyeni formlar kazanan nota sehpasımodelleri, artık sadece nota kağıtlarına değil teknolojik cihazlara da destek sağlıyor.

Nota Sehpası Ne İçin Kullanılır?

Şarkı okumak, enstrüman çalmak gibi etkinlikler için bazen şarkı sözlerinin takibi ve bazen notaların takibi için kullanılan stant çeşitleridir. Nota sehpaları, nota defterlerinin yerleştirildiği sahne stantlarıdır. Farklı modellerde dizayn edilen sehpalar, piyanolarda masa üstü modülünde, vokal okumaları için ayaklı sehpa modelinde veya saz ekibi için ayarlanabilir boyutları ile genellikle tripod sistemde kullanılmaktadır.

Nota sehpaları klavyeli enstrümanlar için özellikle laptop kullanım özelliğinde dizayn ediliyor. DJ etkinlikleri, enstrüman sunumları veya sahne repertuarları için kullanılan nota sehpaları, tekli panel veya iki katlı tabla sisteminde dizayn ediliyor. Genel kullanım amacı nota defterlerinin rahat okunabilmesi, rüzgardan ve benzeri dış etkilerden etkilenmeden konforlu duruş sağlamaları için tasarlanırlar.

Nota Sehpası Kullanım Alanları

Kullanım amacına uygun veya kullanım amacından farklı olarak kullanılabilir. Nota sehpaları oldukça opsiyonel ürünlerdir. Örneğin karaoke performansı için üzerine akıllı cihaz koyularak kullanılabilir. Veya bir dansçı, tabletten açtığı dans figürleri videosunu hem izlemek hem dans etmek için kullanabilir.

Nota sehpaları temel olarak sahne sistemleri dahilinde geliştirilmiştir. Konserlerde, solo performanslarda, enstrüman performanslarında kullanılır. Canlı sahnelerde, stüdyo yayınlarında, stüdyo kayıtlarında, radyo programlarında, TV programlarında, müzik kurslarında kullanılan stantlardır.

Nota Sehpası Çeşitleri Nelerdir?

Genellikle alüminyum veya çelikten imal edilen nota sehpası modelleri, ayaklı sehpa tasarımında sunulur. Tekli veya iki tablalı olarak imal edilen ürünler, nota ve laptop kullanımlarında uygun olarak dizayn ediliyor. Enstrüman paneli ile bütünsel olarak tasarım edilen nota sehpası modelleri, org gibi enstrümanlar için üretilmiştir.

Şef tipi nota stantları, nota sehpası kategorisinde en çok kullanılan ürünlerdir. Ayrıca bazı modellerde, kalemlikli tasarımlarla fonksiyonel kullanım sağlanıyor. Laptopluklu sehpa çeşitleri ve masif nota stant çeşitleri bulunuyor. Zarif tasarımlar, sağlam ve dayanıklı materyaller ile birbirinden farklı modeller bulunuyor.

Nota Sehpası Fiyatları

Her bütçeye uygun tasarım seçenekleri, nota sehpası çeşitleri ile sunuluyor. Çelik sunumlar, plastik içerikli tasarımlar, ahşap modüller veya pirinç, alüminyum versiyonları bulunmaktadır. Katlanabilir tabla sisteminde dizayn edilen nota sehpası fiyatları, bazı modellerde özel taşıma çantası veya kılıfları ile birlikte sunuluyor.

Nota standı çeşitleri, imal edildikleri hammaddeye ve ürün kalitesine bağlı olarak belirleniyor. Elbette üretilen tüm ürünler, kalite standartlarında imal edilmektedir. Ancak bazı materyaller, diğerlerine oranla daha kullanışlı, sağlam ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağladığı için, fiyat farklılıkları görülebilmektedir.

Ayrıca hafif tasarımlar, özel tasarımlar, renklendirilen boya malzemeleri, kalemlik veya laptopluk bölmeleri gibi dizayn kombinasyonlarına göre fiyat seçenekleri sunulur. Kampanyalar daima mevcut olup, farklı fiyat seçenekleri ve farklı niteliklerde ürün seçkileri, online sistemlerde satışa sunulmaktadır.

Nota Sehpası Nasıl Seçilir?

Müzik nasıl özel bir zevk ise, nota sehpası o keyfe yapılan özel yatırım olarak nitelendirilebilir. Sahne sistemleri dışında, bireysel olarak satın alım yapılıyor ise genellikle tasarım şıklığı ve fonksiyonel kullanım özelliklerine göre ürün seçimi yapılır.

Hammadde ve işçilik, müzik sanatına övgüsel nitelikte tasarım özellikleri sunmalıdır. Tablada kullanılan damla motiflerin diziliminden, sağlam duruş özelliklerine dek nota sehpalarının her detayına göre seçim yapılabilir. Ya da sadece fiyat ve ekonomik avantajlara göre ürün seçilebilir.