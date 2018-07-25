No. 1 + 39 sergisi sanatseverlere kapılarını açıyor

SOL Atölye / Sergi Salonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından düzenlenecek serginin açılışı, 26 Temmuz Perşembe günü saat 19:00’da yapılacak. sergşi 31 Temmuz Salı gününe kadar saat 18:00-21:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergi; Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile gerçekleşecek. Sanatçıların, sanat eserlerini kendi kişisel yorumları ve bu yapıyı anlamaları yoluyla yarattığı, bireysel duygu ve izlenimlerine odaklanıldığı, sanat eserlerini kendi zaman ve mekânlarında yarattıkları öğrenildi.

Bu sergide sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonu yer alıyor. Katılımcı sanatçıların Toya Akpınar, Selis Tutkum Altınok, Mathieu Devavry, Arianna Economou, Sümer Erek, Sinem Ertaner, Hayal Gezer, Nilgün Güney, Nurtane Karagil, Burcu Karagözlü, Osman Keten, Lee Maelzer, Omid Kalantar Motamedi, Şenol Özdevrim, Ayşe Rabo ve Sibel Kemal Uzun olduğu açıklandı.