Niyazi Demirel terfi etti
KTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 7 yıl sonra, 21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında, İstanbul’da Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda düzenlenen Siyah Kuşak Terfi Sınavına katılarak, Siyah Kuşak 7.Dan derecesine terfi etti.
A+A-
2011 yılında Siyah Kuşak 6. Dan sahibi olan KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 7 yıl sonra, 21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında, İstanbul’da Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda düzenlenen Siyah Kuşak Terfi Sınavına katılarak, Siyah Kuşak 7.Dan derecesine terfi etti.
Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, diplomasını Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın elinden aldı. Diploma töreni sırasında Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, Genel Sekreter Harun Demir, İstanbul İl Temsilcisi Hasan Aktoka ve Sınav Komisyon üyeleri Nusret Öncü ve Ali Kale hazır bulundu.
Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler : Niyazi Demirel
Önceki ve Sonraki Haberler