Mağusa’da 18 Eylül günü trafik ekiplerinin denetimleri sırasında 7 gram kokain türü uyuşturucuyu yuttuğu iddia edilen ve sonrasında komaya giren 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan’ın beyin ölümü gerçekleşti.

Genç kadının beyin ölümünün gerçekleşmesiyle Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu’na sevk edildi öğrenildi.

18 Eylül tarihinde 3 kişiyle birlikte bir araçta yolculuk yapan Kaptan, polis trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında korkarak zanlı A.Y’nin tasarrufunda bulunan 7 gram kokain türü uyuşturucuyu yuttuğu iddia edilmişti. Buğra Nil Kaptan aynı gün 04.00 sıralarında rahatsızlanarak ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Olay sonrasında ise, polis araçtaki diğer 3 kişiyi tutuklamıştı.