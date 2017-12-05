Near East Bank kredi kartlarını yeniledi

KKTC’nin gelişimini en hızlı şekilde sürdürmeyi kendine amaç edinen, öncü bankası Near East Bank, yenilenen kredi kartları ile hizmet kalitesini artırarak devam ediyor.

Teknoloji Bankacılığına yatırımlarını sürdürürken bu alanda güvenliğe özel önem vermeyi de ön planda tutan Near East Bank, yeni kredi kartlarında mikro chiplerin yanında müşteri tarafından belirlenen şifre ve kartların temassız özellikleri sayesinde güvenliği en üst seviyeye çıkarttı.

Yenilenen kredi kartları ile sadece KKTC’de değil dünyanın 24 milyon 600 bin noktasında alışveriş yapıp, taksitlendirme olanağı sunulurken, yapılan alışverişlere PlusPuan kazanmayı sağlayarak, kazanılan Plus Puanlar sayesinde bedava alışveriş yapma şansı elde edilebiliyor. Yeni Kartlarla yurt içinde ve yurt dışında Visa ve/veya Mastercard amblemi olan her yerde alışveriş yapabilme olanağı ile birlikte Mastercard amblemi olan diğer bankaların tüm ATM’lerinden para ve nakit avans çekilebiliniyor. Bunun yanında, kart sahibi dilediği zaman vadesiz hesabına yönlendirerek Kredi Kartını değişmeden Debit Kart olarak da kullanabiliyor.

Yenilenen Near East Bank kredi kartları ve özellikleri şunlardır:

“ Debit Kart- Debit Kartınızı vadesiz TL hesabınızdaki parayı sıra beklemeden ATM noktalarımızdan çekmek için kullanabilirsiniz. Kartınıza birden fazla vadesiz mevduat hesabı tanımlanarak, istediğiniz hesabınızdan para çekebilirsiniz. Ayrıca Debit Kart müşterilerimiz CardPlus POS’larından kolayca alışveriş yapabilmektedir.

Campus Kart- Yakın Doğu Grubu içerisinde çalışanlar için tasarlanan özel kart ürünüdür. CardPlus kredi kartı hizmetlerinden eksiksiz şekilde yaralanabilir, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ve anlaşmalı noktalarda özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Prestige Kart-10.000 TL üzeri limit tanımlanan müşterileri için tasarlandı.

Cardplus Kredi Kartı- Tüm bireysel müşterilerimize sunulan kredi kartıdır.

Royale Kart- 10.000 TL üzeri limit tanımlanan müşterilerimiz için tasarlanmıştır. Kart sahibinin iş yerine verilecek sanal POS cihazı için ücretsiz kurulum imkanına sahip olabilirsiniz. Kart sahiplerine özel yurt dışı döviz ve tüm Duty Free harcamalarına masrafsız 2 taksit ayrıca, kart ile seyahat acentelerinde 2 kat puan imkanından faydalanabilirsiniz. Royale Kart müşterilerine özel, araç kayıt, seylüsefer ve ehliyet ücretlerinden komisyonsuz ve masrafsız 4 taksit imkanı sağlayarak bankacılık ve tüm şubelerimizde Royale Kart müşterilerimize öncelik hizmet sunulmaktadır.

Business Kart-Gerçek kişi tacirler ve tüzel kişiliği olan şirketler adına yöneticilerinin yapacağı harcamalar için tasarlandı ”