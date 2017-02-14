Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in bugün için planlanan görüşmesi yapılmadı.

Müzakereciler görüşmesi, Kıbrıs Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi kararı sonrasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmedi.

En son geçen hafta salı günü görüşen müzakerecilerin, liderler görüşmesine hazırlık amacıyla bugün bir araya gelmesi planlanmıştı.

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in perşembe günü için öngörülen görüşmesinin yapılıp yapılmayacağı ise belli değil.

Rum Meclisi kararının iptali için Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’ten girişim yapmasını isteyen ve bu talebini BM nezdinde de dile getiren Akıncı, gelişmelere bağlı olarak hareket edeceklerini belirtmişti.

Konuyla ilgili dünkü açıklamalarında, perşembe günkü liderler düzeyindeki toplantıya kadar Anastasiadis’in ne yapacağını görmek istediğini kaydeden Akıncı, “Bu toplantıya giderim ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz” demişti.