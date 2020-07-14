Lefke’deki bir inşaatta yüksekten düşen 14 yaşındaki Mustafa Sert, yoğun bakımdan çıktı. Sert’in tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Başhekim Başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e aktardığı bilgiye göre, 14 yaşındaki çocuğun yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındığını ifade etti.

Lefke’deki bir inşaattan yüksekten düşen 14 yaşındaki Mustafa Sert, kafasına darbe alarak ağır yaralanmış, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sert, 9 Temmuz tarihinde saat 14:40 sıralarında, Gemikonağı'nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnşaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

‘Misafir mi, çalışan mı’ araştırılıyor

Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, olay sonrası YENİDÜZEN’e konuşmuş, Sert’in inşatta misafir mi yoksa çalışan mı olduğunun araştırıldığını aktarmıştı.

Gerçek İnşaat Direktörü Halil Gerçek, inşaattan düşen Mustafa Sert'in, Lefke'de akrabalarıyla birlikte kaldığını, ailesinin coronavirüs salgınından dolayı Türkiye'den gelemediğini, akrabalarının ise inşaatta çalıştığını belirterek, çocuğun gidecek yeri olmadığı için inşaata geldiğini ileri sürmüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise inşaatın yeterli İş Sağlığı Güvenliği (İSG) olmadığını tespit ederek, binaya mühür vurulduğunu, alandaki faaliyetlerin 5 gün süreyle geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, tahkikatın devam ettiğini, olay sonrası alınan ifadelerin yanında sonucun çocuğun vereceği ifadeye göre değişeceğinin altını çizmişti.