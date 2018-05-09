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Mustafa Akartuna, İnşaat Encümeni Başkanı oldu

Mustafa Akartuna, İnşaat Encümeni Başkanı oldu

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü personeli, II. Derece Mimar Mustafa Akartuna,  İnşaat Encümeni Başkanı olarak atandı.

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Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü personeli, II. Derece Mimar Mustafa Akartuna,  İnşaat Encümeni Başkanı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda; Bakanlar Kurulu kararı ile İnşaat Encümeni Başkanı olarak görev süresi uzatılan İlker Tabiyat’ın 1 Nisan 2018 tarihinde emekli ayrılması nedeniyle söz konusu atamanın yapıldığı belirtildi.

 

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