Muhabbet ve eğlence bir arada
Başkent Lefkoşa’da eğlencenin nabzını tutan Wagon Bar, tercih edilen mekan olma özelliğini sürdürüyor
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Başkent Lefkoşa’da eğlencenin nabzını tutan Wagon Bar, tercih edilen mekan olma özelliğini sürdürüyor. Kalitesiyle fark yaratan Wagon Bar, gerek hafta içi gerekse hafta sonları konuklarını ağırlıyor. Müzik eşliğinde muhabbetli saatler geçiren konuklar, Wagon’un verdiği enerjiyle stres atıyor.
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