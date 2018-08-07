MTG’de Peter ve Odibe imzayı attı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, savunma oyuncusu Michael Odibe’ye resmen renklerine bağladı. Mağusa ekibi ayrıca Binatlı’dan Ebimobowei Peter de kadrosuna dahil etti. Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini MTG futbolcusu imzayı yapan imzayı attı.

Odibe’nin kariyeri dikkat çekiyor

Michael Odibe’nin avukatı ve menajeri olan Cemal Sabancıoğulları aracılığı ile adaya getirilen oyuncu kariyeri dikkat çekiyor. 30 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce Nijerya milli takımının formasını da giydi. Kariyerinde Serie A deneyimi de olan Odibe, İtalya’da Siena takımında görev yapmasının yanı sıra Ukrayna Ligi ekiplerinden Arsenal Kiev ve Dnipro forması da giydi. Futbol dünyasının güvenilir sitelerinden olan Transfermarkt’ın verilerine göre şu an için piyasa değeri 400 bin Euro olan Nijeryalı yıldız yeni sezonda Mağusa Türk Gücü’nün başarısı için ter dökecek.

Gol yolları Peter’e emanet

Geçtiğimiz sezon Binatlı forması giyen Ebimobowei Peter ise attığı gollerle dikkat çekmişti. Nijeryalı futbolcu Güzelyurt ekibinin forması altında ligde ve kupada 23 gol atmış ve takımın gol yükünü çeken isimlerin başında gelmişti. Bonservisli olarak transfer olan Peter de yeni sezonda MTG’nin başarısı için ter dökecek.