Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü kötü günler geçiriyor. Ligin ilk devresinde kötü sonuçlar alan sarı yeşilliler de taşlar teker teker yerinden oynuyor. Başkan Şükrü Şemmedi, takımda son günlerde yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e aktardı.

“7 Yöneticinin istifası kabul edilecek”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Şükrü Şemmedi, geçtiğimiz günlerde basında çıkan istifa haberlerinin doğru olduğunu, gelinen aşamada Olağanüstü Genel Kurul’un yapılmayacağını aktardı. Sakin kafayla yeni yönetim oluşturacağını dile getiren Şemmedi, bugüne kadar yönetiminde bulunan kişilere de teşekkürlerini sundu.

“Bize henüz bir teklif gelmedi”

Mağusa Türk Gücü’nde bazı oyuncuların ayrılması gündemde. Yasin Kurt’un Kaymaklı’ya, Hüseyin Kayalılar’ın Dumlupınar’a, Mustafa Tekpınar’ın ise Mormenekşe’yle temas içinde olduğu öğrenilirken, Başkan Şemmedi bu konu hakkında bu konulardan haberi olmadığını, kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Şu ana kadar Uğur Naci Gök transferinde nokta konulduğunu aktaran Şükrü Şemmedi, bu oyuncudan kasalarına 50 bin Sterlin gireceğini doğruladı.

“Takıma oyuncu kazandırmak için de çalışıyoruz”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Şükrü Şemmedi, bu olayların dışında iyi olayların da gerçekleştiğini ifade etti. Yabancı statüde 2 oyuncu takıma kazandırdıklarını anlatan Şemmedi, bir taraftan da bu tip çalışmaların devam ettiğini söyledi. MTG, şu ana Türkiye’den Uğur isminde bir oyuncuyla anlaşmaya varırken, geçtiğimiz sezon takımda olan ve sezon başında Türkiye’nin Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) giden Oğuz Kağan’ı da yeniden kadrosuna kattı.

MTG’de Kılıç Ali Kahraman dönemi

Ligin ikinci devresine teknik direktör bulmak zorunda kalan son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde bu yöndeki çalışmalar sonlandı. Mağusa Türk Gücü’nün yeni teknik direktörü Kılıç Ali Karaman oldu. Sarı yeşilli ekipte, Kahraman’ın yardımcılığını Talat Şentürk üstlenecek.

Sami Ergazi, Nurettin Gecekuşu ve Erol Aksunlar da takımdan ayrılacak

Kötü günler geçiren Mağusa Türk Gücü’nde 3 yıldız oyuncu daha takımdan ayrılmak üzere.YENİDÜZEN’in aldığı bilgiye göre Başkan Şemmedi’yle görüşen Erol Aksunlar, Sami Ergazi ve Nurettin Gecekuşu da takımdan ayrılmak için anlaşmaya vardı. Satılık listesinde olmayan oyuncular, eğer isterlerse başka takımlara gitmeleri için gerekli iznin çıktığı bildirildi. Oyuncular, gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.