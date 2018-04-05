MTG finale kanatlandı: 1-0

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Hakan Gök, Kaan Koday

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Yakubu Malik, Arif Uysal (Dk.63 Emre Özsin), Lawrence Ogbe (Dk.46 Nevzat Duran), Adil Uçar, Dinopeter, Halil Turan (Dk.90 Kaan Güder)

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Eray O. Halil, Oledele Oshebe, Mehmet Altın, Ünal Kaya, Tansel Ekingen, Mehmet Göktaş (Dk.82 Behiç Kum), John Ebuka, John Okoli, Yasin Açıkel (Dk.63 Farouk Dadzie), Hasan Ulukök (Dk.68 Salih Güvensoy)

GOL: Dk.36 Halil Turan (MTG)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami karşı karşıya geldi. Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanan Mağusa Türk Gücü 1-1 tamamlanan ilk maçın ardından bu galibiyetle finale yükselme başarısı gösterdi. MTG son olarak 2013 yılında final oynamıştı.

Gol eski bir Yenicamili Halil Turan’dan

Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golü ise eski bir Yenicami oyuncusu olan Halil Turan kaydetti. Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında gelişen MTG atağında sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte iyi bir kafa vuran Halil Turan takımına galibiyeti getiren isim oldu.

5 yıl sonra finalde

Mağusa Türk Gücü aldığı bu galibiyetle finalde Cihangir ile karşı karşıya gelecek. Mağusa ekibi daha önce 2013 yılında finalde karşılaştığı Yenicami’ye mağlup olarak kupayı kaybetmişti. Bu karşılaşmada rakibini yenen MTG 2013 yılından 5 yıl sonra final oynayacak. MTG’nin son kupa şampiyonluğu ise 1987 yılında, 31 yıl önce gerçekleşmişti.