Lefkoşa’da Yenişehir Trafik ışıkları yakınında az önce meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı…

PJ 046 plakalı motosiklet ve JT 317 plakalı aracın karıştığı kazada, PJ 046 plakalı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ilgili ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa'da Sht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Taha Tamam (E-46) yönetimindeki PJ 046 plakalı motosiklet ile duran araçların sağ tarafından dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Şht Erdoğan Mustafa Sokak üzerinden kendisine yol verildiği için Sht Ecvet Yusuf Caddesine giriş yaparak sağa dönmeye çalışan Raşit Karakulak (E-41) yönetimindeki JT 317 plakalı jeep aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

FOTOĞRAFLAR: Salih ARICI