Mor ve Ötesi’nden Senfonik Albüm

Ersin Kaşif

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta çok sevilen bir rock grubu olan Mor ve Ötesi, bu hafta Adres müziğin konuğu. En sevilen rock gruplarından Mor ve Ötesi‘nin, ’29 Ekim 2018‘de Aya İrini’de verdiği konserin kaydından oluşan 'Canlı Senfonik I Aya İrini' double albümü, Dünya Plakçılar Günü’ne özel, geçtiğimiz günlerde plak formatında piyasada yerini aldı. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik ettiği bu sansasyonel konserin kaydından oluşan albüm; çiftli plağı, açılır kapaklı, 180g. ve 8 sayfa fotoğraf albümüyle birlikte bu tarihten itibaren Türkiye’deki tüm plak dükkanlarındaki yerini almaya başladı. Harun Tekin (vokal,ritm gitar,klavye), Kerem Özyeğen (gitar,geri vokal), Burak Güven (bas, geri vokal ) ve Kerem Kabadayı (davul )’dan oluşan grubun bu prestijli çalışmasında yer alan 13 şarkının düzenlemelerinde ise yine ağırlıklı olarak Orçun Orçunsel ve Tunç Devrim Yoldaş imzalarını görmekteyiz. Albüm, Rainbow45 Records & Rakun Müzik iş birliği ve Universal Müzik Türkiye dağıtımıyla büyük müzik marketlerde, İstanbul’un yeni göz bebeği olan seçkin plak dükkanlarında ve rainbow45records.com web sitesinden satışa sunuldu.

TÜRK ALTERNATİF ROCK MÜZİK GRUBU MOR VE ÖTESİ

Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin (vokal & gitar), Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul'da kuruldu. Aslında grubun temelleri, 90'lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem Kabadayı'nın Alman Lisesi'nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atılmıştı. İlk şarkılarını 1995 yılında Stüdyo Spectrum'da kaydetmeye başladılar. "Şehir" ismini verdikleri, 10 şarkıdan oluşan bu albüm, 1996 Haziran ayında yayınlandı ve ilk konserlerini Ankara'da verdiler."Yalnız Şarkı"? parçasının videosu ise, grubun ilk video klibidir. 2000 yılının başlarında mor ve ötesi ülke çapındaki nükleer enerji karşıtı kampanyalara çeşitli konser ve aktivitelerle destek verdi. Temmuz ayında grubun "Sen Varsın" ile katıldığı "Şarkılar Bir Oyundur" adlı Bülent Ortaçgil'e saygı albümü yayınlandı.

EUROVİSİON

Mor ve Ötesi grubu, Türkiye'yi 53.sü düzenlenen 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda söz ve müziği kendilerine ait "Deli" isimli Türkçe şarkı ile temsil etmişti. 10 Aralık 2007'de TRT GM İbrahim Şahin Mor ve Ötesi grubunun 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye adına yarışacağını duyurdu. Eurovision şarkısı "Deli"yi Tarkan Gözübüyük ile birlikte hazırlayıp şubat ortasına doğru ilan eden Mor ve Ötesi, tüm Eurovision kampanyası kapsamında alanlarının önde gelen isimleriyle işbirliği yapmıştı. 22 Mayıs’ta ikinci yarı finalde yarışan grup, ilk 10'a girmeyi başardı ve 24 Mayıs’taki Belgrad Eurovision finaline katılmaya hak kazandı. Rusya'nın birinci olduğu final yarışmasında, Mor ve Ötesi 12. sırada sahneye çıkıp yarışmayı 138 puanla 7. olarak tamamlamıştır. Yarışma sırasında BBC yorumcusu Terry Wogan grubun solisti Harun'u "uğursuz bir James Bond" olarak nitelendirdi.