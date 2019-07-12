Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler kapsamında ilk adımı 2014’te atılan, Şubat 2019’da da yeniden gündeme gelen ‘mobil birleşme’ dün itibarıyla gerçekleşti. Mobil (GSM) cep telefonları artık adanın her yerinde kullanılabilecek ancak "roaming" ücreti ile “dakikası 4 TL”den olacak.

Mobil operatörler adanın güneyinde geçerli olacak, ilk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için ‘roaming ücretlerini’ belirledi. İnternet (data) kullanımına yönelik çalışmaların ise 1.5-2 aylık sürede tamamlanması öngörülüyor. Güneydeki operatör CYTA’nın internet tarifesini 0.20 Mb/cent (1.2 TL) olarak açıklaması dikkat çekti

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler kapsamında ilk adımı 2014’te atılan, Şubat 2019’da da yeniden gündeme gelen ‘mobil birleşme’ gerçekleşti.

Kıbrıs sorununun hayatımıza dayattığı önemli bir engel daha ortadan kalktı, dün itibariyle mobil - GSM (Cep) telefonlarına artık adanın bütününde erişim sağlanmaya başlandı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre ilk görüşmeyi, iki Kıbrıslı lider dün saat 12.45’de BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayelerinde gerçekleştirdi.

Liderler ilk fırsatta bir araya gelmeyi de konuştu.

Kıbrıslı liderler, toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirliğinin uygulandığını duyurdu.

Öte yandan mobil operatörler, adanın güneyinde geçerli olacak, ilk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için ‘roaming ücretlerini’ belirledi.

İnternet (data) kullanımına yönelik çalışmaların ise 1.5-2 aylık sürede tamamlanması öngörülüyor.

Hayata geçen yeni uygulamaya göre; KUZEY KIBRIS TURKCELL abonesi Kıbrıslı Türkler güneyde konuşmanın dakikasına 4 TL, her SMS için ise 1.5 TL ücret ödeyecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in yurt dışı roaming paketine göre ise yurt dışı görüşmeleri dakikası 1.4 TL'ye yapılabiliyor.

Telsim kullanıcıları için güneyde konuşmanın dakikası 4.12 TL, SMS gönderim ücreti ise 0.50 TL olacak.

Bununla birlikte; Telsim’de "Yurt Dışı Tarifeleri"nde dakikası 30 kuruşa görüşme imkanı sunuyor.

"30 Dakika" paketini dakikası 0.67 TL'ye sunan Telsim, "300 Dakika" paketinde ise dakikası 0.30 TL'ye yurt dışına iletişim imkanı veriyor.

Ücretlendirmeler: KUZEY KIBRIS TURKCELL:

Güneyde kullanım ücreti: 4TL /dakika

Her yöne SMS: 1.5 TL /adet



TELSİM:

Güneyde kullanım ücreti: 4.12 TL /dakika

Her yöne SMS: 0.5 TL /adet CYTA

Kıbrıs içi aramalar: 0.29 cent (1.8 TL)/dakika

SMS: 3.5 cent (22.3 TL) /adet

İnternet kullanımı: 0.20 cent (1.2 TL)

Adanın güneyindeki fiyatlar…

Adanın güneyinde de fiyatlar belirlendi. Buna göre; Kıbrıs içi aramaların dakikası 0.29 cent (1.8 TL) olarak belirlendi.

AB ve uluslararası aramalar için belirlenen ücret 0.85 cent (5.4 TL)

Öte yandan SMS ücreti 3.5 cent (22.3 TL), internet kullanımı ise 0.20 cent (1.2 TL)…

Operatörlerden abonelere uyarı…

GSM operatörleri; abonelerin söz konusu hizmeti adanın güneyinde aktif edip, kuzeye geri döndüklerinde kapatması önerisinde bulundu.

Adanın kuzeyi ve güneyi arasında oluşabilecek sinyal karışıklıkları riskine karşın, güneydeki kullanım tarifesinden ücretlendirilmemek adına servisin kapatılması sadece ihtiyaç duyulduğunda açılması istendi.

Uygulama nasıl geçerli olacak?

Uygulamaya göre; her iki GSM operatör kullanıcılarının cep telefonlarına, kuzeyden güneye geçişlerinde SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Roaming hizmetinden yararlanmak isteyen KUZEY KIBRIS TURKCELL aboneleri ‘GUNEY’ yazıp, 1717’ye kısa mesaj gönderecek.

Güneydeki kullanımı sonrasında ise uygulamayı kapatmak için KUZEY yazıp 1717’ye mesaj göndermek yeterli olacak.

Telsim aboneleri ise geçiş noktalarında gelen mesaja ‘AC’ yazıp 7075’e SMS göndererek cevap vermesi halinde, roaming servisini aktif hale getirebilecek.

Aynı şekilde adanın güneyinde roamingi kapatmak için ‘KAPAT’ yazıp, 7075’e SMS göndermesi yeterli olacak.

Abonelerin her geçişinde bilgilendirme yapılmayacak, sisteme bir kez dahil olan kullanıcılar otomatik olarak kaydedilecek.

Ancak her iki operatör de abonelere ‘roaming’den dolayı yüksek fatura gelmesine engel olması için uygulamanın geçişlerde kapatılması önerisinde bulundu.

Ücretler, faturalara yansıyacak…

Güneyde de cep telefonları kullanıp, roaming hizmetinden yararlanan abonelerin kullanımları otomatik olarak faturalarına yansıyacak.

KONUŞMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

KUZEY KIBRIS TURKCELL’de konuşma ücreti 4 TL!...

KUZEY KIBRIS TURKCELL, adanın güneyinde geçerli olacak kullanım ücretlerini belirledi.

Buna göre, Kıbrıslı Türk cep telefonu abonelerinin adanın güneyi, yurt içi ile Türkiye’ye yönüne yaptığı aramaların dakikası 4 TL olarak ücretlendirilecek.

Yurt dışı arama ücretinin dakikası ise 13 TL olacak.

Tüm gelen aramaların dakikası 2.5 TL, her yöne SMS’in adeti ise 1.5 TL…

Telsim aboneleri

Telsim aboneleri ise güneydeki konuşmalarının dakikası 4.12 TL ödeyecek.

SMS gönderim ücreti 0.50 TL, gelen aramaların dakikası 1.53 TL, yurt dışı aramaların dakikası ise 11.75 TL olacak.

Yurt dışı roaming paketi…

Yine Kuzey Kıbrıs Turkcell'in yurt dışı roaming paketine göre, yurt dışı görüşmeleri dakikası 1.4 TL'ye yapılabiliyor.

Yurt Dışı Roaming Paketi'ne göre 30 dakika 44 TL'ye satılıyor.

Bunun yanı sıra yurt dışı standart kullanım tarifeye göre; Avrupa, Amerika ile Rusya’yı aramanın dakikası 5.27 TL, SMS adeti ise 2.03 TL.

Diğer ülkeleri aramanın dakikası ise 10.53 TL, SMS adeti de 2.03 TL…

Telsim yurt dışı…

Telsim Vodafone ise "Yurt Dışı Tarifeleri"nde dakikası 30 kuruşa görüşme imkanı sunuyor.

"30 Dakika" paketini dakikası 0.67 TL'ye sunan Telsim, "300 Dakika" paketinde ise dakikası 0.30 TL'ye yurt dışına iletişim imkanı veriyor.

Faturalı Telsim aboneleri, standart tarifenin dakikası ise 5.65 TL…

Yurtiçi ve Türkiye’ye gönderilecek SMS için ise ücret 0.35 TL…





İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

KUZEY KIBRIS TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler:

Roaming, otomatik olarak faturalara yansıyacak

“2014 yılında başlayan sürecin ardından bu yıl Şubat ayında konu yeniden gündeme geldi. Öneri kapsamında, İsviçre’deki kurum aracılığıyla hizmet verilmesi kararlaştırıldı.

Dün itibariyle hizmet açıldı. İlk aşamada hizmeti; sms ve çağrı olarak hizmet verebileceğiz. Data tarafıyla ilgili çalışmaların 1.5-2 aylık sürenin ardından tamamlanması öngörülüyor.

Bildiğiniz gibi sınır boyları birbirine çok yakın. Abonelerin bilinçli olarak roaming servisinden yararlanması için 1717’ye SMS’e atması ya da çağrı merkezini arayarak bilgi vermesi gerekecek.

Bir kez yapılan bilgilendirme her geçişte geçerli olacak.

Adanın güneyine yapılan ücretlendirme; yurt dışı standart roaming paketleriyle karşılaştırdığında fiyatların altında kaldığı görülüyor.

Bu uygulama, çok yeni uygulama olacak. Abone ihtiyaçlarını gözlemleyeceğiz. Abone taleplerini paketlerle zenginleştirmek istiyoruz.

Roaming, otomatik olarak faturalara yansıyacak. Ödemeler bu şekilde yapılacak.

Kuzeydeyken güneydeki operatörlerin sinyalleri geliyor. Güneyde iken ise kuzeydekilerin… bu nedenle roaming, abonelerin talepleri ile hayata geçecek.

İptal etmek için de yine abonelerin SMS göndermesi ya da çağrı merkezini araması gerekecek.”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

Proje tarihi şekilde sonuçlandı

“Yaklaşık 6 yıldan bu yana aralıklarla devam eden bir projenin dün tarihi bir şekilde olumlu sonuçlanmasına hep birlikte tanık olduk.

Güney veya kuzeydeki insanların roaming diye ifade edilen başka bir ülke operatörünü kullanabilmesinin önü açıldı. Artık kuzeyden güneye geçiş yapan aboneler, Kıbrıs’ın güneyinde roaming uygulamasını kullanmak suretiyle telefonlarını kullanabileceklerdir.

Bu, çok doğal insani ihtiyacın sonunda başarıyla gerçekleşiyor olmasında ülkenin tüm kademelerinin büyük katkısı oldu.

Ticaret Odası öncülüğünde 6 yıl önce başlatılan çalışmada başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere, hem hükümetin, hem de teknik komite ile birlikte iki GSM operatörünün uğraşları bu başarıya vesile oldu.

Aboneler, güneyde hatlarını kullanabilmek için AC yazıp 7075’e SMS göndererek, Kıbrıs’ın güneyinde roaming servisini aktif hale getirebilecekler. Aynı şekilde güney roamingi kapatmak için KAPAT 7075’e SMS göndermeleri yeterli olacak. Bu uygulamayı aboneler, *7075# çevirip Güney Kıbrıs roaming servisini açıp, aynı aramayı tekrar gerçekleştirerek, Güney Kıbrıs roaming servisini kapayabilecek.

Güneye geçerken roaming servislerini açan abonelere; dönüşlerinde aynı şekilde söz konusu servisi kapatmalarını öneriyoruz.

Bu işlemleri gerçekleştirmeyen, yani güneydeki roaming servisini açmayan abonelerin, güneyde roaming yaparak telefonlarını kullanmaları mümkün olamayacak.

Şu an için sadece ses ve sms kullanımları bu servis kapsamındadır, hiçbir operatör şu an internet hizmetini teknik nedenlerden dolayı devreye almamıştır.

Önümüzdeki 2 ay içesinde, internet hizmetinin de devre konularak servis edilmesi öngörülmektedir. Unutulmamalıdır ki, hem Güney hem Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır bölgelerinde yoğun yerleşimler bulunmaktadır, dolayısıyla telefonumuzda yapmamız gereken şebeke seçimlerine, Güney Kıbrıs roaming servisine telefonumuzu açıp açmadığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Akıllı telefonlarda şebeke seçimini manuelde tutmak, Güney Kıbrıs roaming servisini açtığımızda yine güneyde manuel Güney operatörünü seçiyor olmak her zaman daha güvenli olacaktır. Başlangıçta ortaya çıkan fiyatlandırma Güney Kıbrıs KKTC ve Türkiye yönüne aramalarda dakika başı 4.12 TL olacak.

SMS gönderimi ise, 0.50 TL olacaktır. Gelen aramalarda 1.53 TL, yurt dışı aramalarda 11.75 TL olacak.

Aynı zamanda güneyde kontörlü diye nitelenen faturasız hatlarımızı da kullanabileceğiz. Dakika başına 83 kontör ücretlendirme, sms gönderimi ise 8 kontör olacak.

Güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rum aboneler de aynı şekilde roaming yapabilecekler. Güney Kıbrıs’taki roaming ücretleri ile KKTC roaming ücretleri arasında ciddi bir fark oluşacağı da maalesef açıktır.

Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan ilki Güney’de sadece yüzde 19 KDV olarak faturaya yansıtılırken, Kuzey’de toplamda faturaya yüzde 62’lik bir vergi oranı yansıtılmaktadır. Öte yandan İsviçre üzerinden gerçekleştirilen söz konusu roaming işlemi için bizler güneydeki operatörlere kıyasla daha yüksek maliyeteler ödemek durumunda kalmaktayız. Bu nedenle işletme maliyetlerimiz de yükselmektedir.”

Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez:

İnternet kısa süre sonra kullanılabilecek

“Cep telefonlarının adanın iki tarafında kullanabilmesi için uzun yıllardan beri devam eden çalışmalar dün itibariyle sonuç verdi. İlk görüşmeyi, iki lider gerçekleştirdi.

Şu anki çalışmaya göre, adanın iki tarafında ilk etapta ses ve mesaj geçerli olacak. Çok kısa zaman sonra data yani internet de kullanılabilecek. Gerek Kıbrıslı Rumlar kuzeye, gerekse Kıbrıslı Türkler güneye geçtikleri zaman aileleri tarafından ulaşılabilecekler.

Bu konu, güven artıcı önlem olarak büyük bir önem arz ediyor. Takdir edilen bir şey…

İnternet kullanımı ile ilgili çalışmalar bir ay kadar sonra sonuçlanacak. Bu konuda yapılması gereken teknik bir çalışma var.

Cep telefonları arasındaki trafiğin yüzde 80-90’ı Kıbrıslı Rumlarla, Kıbrıslı Türkler arasında gerçekleşecek. En uygun fiyatta görüşmeler gerçekleşecek.

Arama ücreti ise ortalama 4 TL ile 4.30 arasında olacak. Tabii ki rakamlar, operatörlere bağlı…

Otomatik bağlanma söz konusu olmayacak. Yani, Kıbrıslı Türler, güneye geçtiğinde cep telefonlarına ‘roaming’ ile ilgili bir mesaj gelecek. Eğer bu mesaja ‘evet’ yanıtı verilirse cep telefonları sisteme dahil olacak. Aynı uygulama, Kıbrıslı Rumlar için de geçerli olacak. Bir müddet sonra aboneler otomatik olarak işlemlerin yapılmasını isterse SMS ya da dilekçe ile sisteme dahil edilecek.