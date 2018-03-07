Ankara’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay adaya döndü

Başbakan Erhürman, Ercan Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de hazır bulunduğu basın toplantısında Ankara temaslarını değerlendirdi.

Başbakan Erhürman, Ankara temasları çerçevesinde ilk ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile gerçekleştirdiklerini, daha sonra TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı ‘uzun ve verimli bir toplantı’ düzenlendiğini anlattı.

İki ülkenin heyetlerinin çalışma yemeğinde bir araya geldiğini kaydeden Başbakan, hükümet olarak yapmayı planladıkları icraatları anlattıklarını belirtti.

Akşam saatlerinde de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini kaydeden Başbakan Erhürman, Erdoğan ile de son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kısa süre içerisinde tüm yetkililerle görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren Başbakan Erhürman, “Türkiye’nin tam desteğini yanımızda hissedeceğimize dair aldığımız mesajlar bizi motive etti çalışma arzumuzu arttırdı” dedi.

Birkaç hafta içerisinde Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini kaydeden Başbakan Erhürman, Çavuşoğlu’nun Berlin’de olduğu için ziyaret sırasında görüşme fırsatı bulamadıklarını kaydetti.