Hayat Pahalılığı Oranı’nın belirlenmesi iLe kamu çalışanlarının dört gözle beklediği brüt maaş artışı da %7.68 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde memur maaşlarına brüt %2.33 oranında zam yapılmıştı.



Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), bir önceki aya göre Haziran ayı hayat pahalılığı değişim oranını %0.68 olarak tespit etti, 6 aylık HP oranı ise %7.68 oldu.

Böylelikle Temmuz ayı kamu maaşlarına yansıtılacak BRÜT artış da % 7.68 olarak belirlendi.

2017 Haziran ayı enflasyon oranında bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.68 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15.02 değişim gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde memur maaşlarına brüt %2.33 oranında zam yapılmıştı.

Oranlar…

DPÖ tarafından ilk 6 ayda açıklanan bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: “Ocak % 2,56 , Şubat: - %1.40, Mart: - %0.59, Nisan: %1.85, Mayıs: %0.39, Haziran %0.68”

285 maddede artış…

DPÖ, bir önceki aya göre, endekste yer alan 285 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini duyurdu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %131.11’le Limon, %73.74’le Salatalık ve %38.44’le Beyaz Lahana oldu.

En çok düşenler kavun, karpuz, taze börülce

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %82’yle Kavun, %69.29’la Karpuz ve %46.37’yle Taze Börülce oldu.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranının da yer verildiği açıklamaya göre, Eğlence ve Kültür ana grubunda %8.83 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.37 artış, Haberleşme ana grubunda %1.22 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %1.13 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.10 artış, Sağlık ana grubunda %0.45 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda % 0.40 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.30 artış, Eğitim ana grubunda %0.15 artış, Ulaştırma ana grubunda %0.09 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda % 2.24 azalış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.65 azalış olarak gözlemlendi.

Haziran ayında en yüksek artış gösteren ana grup, Eğlence ve Kültür olurken, Eğlence ve Kültür'de Yurt Dışı Turlar, Bilgisayar Diz Üstü (Laptop) fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup oldu.

Giyim ve Ayakkabı'da Kadın, Erkek, Çocuk Giyim ve Ayakkabı; Haberleşme’de Cep Telefonu fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Artış gösterenler…

Lokanta ve Oteller'de Otel Ücretleri, Tavuk Dolma, Sandviç çeşitleri; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Cam Temizleme Ürünü, Tek Masa (Ahşap), Sinek İlacı (Likit); Sağlık’ta Doktor Muayene Ücreti, Ultrason Ücreti, Kan Tahlili Ücreti; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Traş Kremi (Tüp), Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta, Kâğıt Mendil (Kutu); Alkollü İçecekler ve Tütün’de Rakı, Viski, Bira; Eğitim'de Euro kurundaki artışa bağlı olarak Özel Üniversite Ücretleri; Ulaştırma’da Uçak Ücretleri, Araba yıkatma Ücreti, Araba Kiralama Ücreti fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

Düşüş gösterenler…

Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Taze Sebzeler ve Meyvelerdeki mevsimsel fiyat düşüşleri, Toz Şeker, Peynir (Gouda), Bulgur fiyat düşüşleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup oldu.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da ise Sterlin kurundaki düşüşe bağlı olarak Kira Ücretlerinde düşüş oldu.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 10 ana grubunda artış olurken, 2 ana grubunda ise düşüş oldu.