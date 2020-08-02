Melbourne'de Covid-19 nedeniyle 'felaket hali' ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Avustralya'nın en büyük ikinci eyaleti olan Victoria'da Covid-19 nedeniyle "felaket hali" ilan edildi.

Ülkede Coronavirüs vaka sayısının yeniden artması nedeniyle kısıtlamalar ağırlaştırılırken gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Victoria eyaletinde yeniden canlanan Covid-19 salgınını kontrol altına almak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, pazar gününden itibaren her akşam akşam saat 20.00'den sabah saat 05.00'a kadar uygulanacak.

Victoria'da pazar günü 671 yeni Covid-19 vakası ve 7 can kaybı bildirildi. Bu sayı, eyaletteki en yüksek günlük vaka oranlarından biri oldu.

Yetkililer, hastalığın hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle 6 hafta boyunca yeni kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de pazar günü akşam saat 20.00 sonrası uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında, yaklaşık 5 milyon Melbourne sakini acil ihtiyaçlar dışında evinden çıkamayacak.

Kentte ayrıca çarşamba gününden itibaren tüm okullar uzaktan eğitime geçecek.

Yeni kısıtlamalar, Melbourne'de açık hava egzersizlerine ve temel alışveriş ihtiyacına ayrılan vakti de sınırlıyor.

Süpermarketler açık kalırken halihazırda kapalı olan restoranlar paket servise devam edebilecek.