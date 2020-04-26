Medya Etik Kurulu'dan basına uyarı

Medya Etik Kurulu, 22 Nisan 2020 tarihinde ve ondan sonrasında basın-yayın organları ile sosyal medyada yayımlanan çocuk istismarı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Medya Etik Kurulu, söz konusu haberlerde kullanılan fotoğrafın, her ne kadar puslu olsa da, işlenmiş olduğu iddia edilen bir suçu gözler önüne serdiğini belirterek, olayda mağdur konumda bulunan küçüğü teşhir eder ve küçüğün menfaatine zarar verir nitelikte olduğunun altını çizdi. Buna ilaveten, Medya Etik Kurulu söz konusu haberlerde olaya ilişkin yer verilen detayların oldukça geniş olduğunu ve bu gibi detayların en başta mağdur konumda bulunan küçük çocuk olmak üzere, meseleden etkilenen tüm taraflara zarar verebileceğini ve toplumda infiale sebep olabileceğini belirtti.

Buna bağlı olarak Medya Etik Kurulu, çocuk istismarı olaylarında yapılacak haberlerin, söz konusu olaya ilişkin fotoğraf ve detay içermemesi hususunda basın-yayın organlarını uyararak bu konuda intihar olaylarında olduğu gibi daha hassas davranılması yönünde çağrıda bulundu ve bunun meslek etiğinin bir gereği olduğunu vurguladı.