Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın başlıyor.
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Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın başlıyor.
Meclis’in Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı açılışı, Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak törensel toplantısıyla yapılacak.
Yeni yasama yılı açılış toplantısı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, halka ve basın mensuplarına kapalı olacak; Meclis’in internet sitesi ile BRT’den yayımlanacak.
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Etiketler : Meclis
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