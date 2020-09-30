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Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor

Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın başlıyor.

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Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın başlıyor.

Meclis’in Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı açılışı, Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak törensel toplantısıyla yapılacak.

Yeni yasama yılı açılış toplantısı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, halka ve basın mensuplarına kapalı olacak; Meclis’in internet sitesi ile BRT’den yayımlanacak.

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