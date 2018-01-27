Meclis’te “güvenlik zafiyeti” yaşanıyor, ‘Meclis Güvenlik projesi’ bekliyor!

Meclis’in içinde ve dışında geniş güvenlik önlemini kapsayacak olan ‘Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’ 1 yıldır Meclis’te bekliyor. Eski Meclis Başkanı Sibel Siber döneminde, polis örgütü ile birlikte hazırlanan proje, 2016’da Meclis Bütçesi’ne konulmasına rağmen Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadı, Meclis’te 1 yıl sonra büyük “güvenlik zafiyeti‘ yaşandı…

Didem MENTEŞ

Son dönemde Meclis içinde ve dışında meydana gelen olayların ardından “güvenlik zafiyeti” yaşanırken, Meclis’in içinde ve dışında geniş güvenlik önlemini kapsayacak olan ‘Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’ ise hayata geçmeyi bekliyor.

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber döneminde, polis örgütü ile birlikte hazırlanan proje, 2016’da Meclis Bütçesi’ne konulmasına rağmen o dönem Maliye Bakanlığı tarafından ‘yüksek bütçe görülerek’ onaylanmadı, Meclis’te 1 yıl sonra büyük “güvenlik zafiyeti‘ yaşandı…

2 Milyon TL’lik bir bütçe isteyen proje, Meclis güvenlik odası, duvarların yükselmesi, kamera, alarm güvenlik sistemleri gibi birçok önemli yapıyı içeriyor. Proje 2017 Meclis Bütçesi’nde onaylanmayı bekliyor.

Meclis Müdürü İlseven: “2017 Mali Bütçe’den geçmesini bekliyoruz”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Cumhuriyet Meclisi Müdürü Serkan İlseven, Meclis eski Başkanı Sibel Siber döneminde ‘Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’nin polis teşkilatıyla istişare edilerek Kasım 2016’da hazırlandığını açıkladı. Meclis güvenlik odası, duvarların yükselmesi, alarm güvenlik sistemlerinin tümünü içeren 2 Milyon TL’lik proje olduğunu aktaran İlseven, Sibel Siber’in bu projeyi Meclis Bütçesi içinde sunduğunu aktardı.

O dönemde meblağın büyük olduğunu ve projenin geçmediğini aktaran İlseven, 2017 bütçesinin de henüz geçmediğini, yeni Meclis Başkanı inisiyatifiyle hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

“Önemli güvenlik sistemi oluşturulacak”

Binanın Meclis olarak yapılmış bir bina olmadığını hatırlatan İlseven, şunları aktardı: “Binanın çevresindeki çitler çok alçaktır ve 3 tane giriş kapısı var bunların düzenlenmesi yapılacak. Bir güvenlik odası oluşturularak gelen tüm misafirlerin aynı odada buluşması ve oradan dağılması yapılacak. Milletvekili tarafında gidecek olanların güvenliğin eşliğinde o tarafa gitmesi ya da idari bölüme geçecek olanların aynı şekilde güvenliğin eşliğinde idari odaya geçmesi sağlanacak. Güvenlik sistemi sağlanacak. Kameralarımızın çözünürlükleri iyi değil bunlar değişecek, alarm sistemleri değişecek”

Her eylem sonrası Meclis duvarlarının çözüm vermediğini aktaran İlseven, “Meclis’in çatısı çok eski bir çatıdır. Meclis’in arkasında duvarda monte edilmiş bir merdiven var. Her yağmur sezonunda hafta 1-2 defa yaprakların kanalları tıkayıp tıkamadığını kontrol etmek için kullanıyoruz. Son eylemde eylemciler çitlerin orada geçtiğinde merdiveni görüp tırmanmıştır”

Eski başkanlar “güvenlik zafiyeti”ne dikkat çekti

Bu arada YENİDÜZEN’e konuşan eski Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis’in içinde ve dışında büyük bir güvenlik boşluğu olduğuna dikkat çekerek, Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’nin hayata geçmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Yaşanan son olaylarla birlikte Meclis’te güvenlik boşluğu olduğunu söyleyen eski Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, 2016 yılında hazırlanan Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’nin biran evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, Meclis’in içinde ve dışında güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Eski Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu:

“Meclis’te güvenlik boşluğu var, proje hayata geçmeli”

Yaşanan son olaylarla birlikte Meclis’te güvenlik boşluğu olduğunu söyleyen eski Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, 2016 yılında hazırlanan Meclis Fiziki Güvenlik Tedbirleri Projesi’nin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Meclis’in saygınlığını artırmak için herkesin kanunlara uyması, kanunların uygulanması ve Meclis İç Tüzüğü’nün de uygulanması gerektiğini vurgulayan Yektaoğlu, şunları belirtti: “2016’da Meclis güvenliği için bir proje hazırlandı. UBP-DP döneminde kabul edilmedi. Polis tarafından hazırlanan bir projeydi. O dönem terörizme karşı da hazırlanmıştı. Şimdi zarurettir ve yapılması gerekir. Yeni hükümet, yeni Meclis Başkanı ve yardımcısı, oluşturulacak divanın bu projeyi gündeme alması gerekir. Çünkü yaşanan son olaylar bize Meclis’te nasıl bir güvenlik boşluğunun olduğunu gösterdi. Daha evvel de birçok kez güvenlik sorunları çıktı. Meclis’in saygınlığını artırmak için herkesin kanunlara uyması, kanunların uygulanması ve Meclis İç Tüzüğü’nün de uygulanması gerekiyor. Meclis İç Tüzüğü uygulanmadığı zaman Meclis saygınlığının yitirir. Meclis bizim erdemlilik organımızdır, en önemli kurumumuzdur. Bunu biz güvenlik içinde, kanunlarına uygun olarak saygınlığı artırarak Meclis’i ön plana çıkarmalıyız. Egemenlik üç koldur; yürütme, yasama, yargı… Yargı mahkemelerdir ama yürütme ve yasama Meclis’ten çıkıyor. Bütün yasamayı da Meclis’te yapıyoruz. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini yansıtan bir organın, güvenliğini sağlayamazsak, milletvekilleri güven içinde yapacağını yapamazsa Meclis’i yozlaştırırsak o zaman ne olur? En önemli yerlerimizde bile kurumlarımızı yıpratırız. Artık sözün sonundayız… İcraat lazımdır. Yeni hükümet, Meclis başkanı ve divan bu işi hızlıca halletmeli, Meclis güvenli ve saygın duruma getirilmelidir”

Eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu:

“Tedbirlerin alınması lazım”

Eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, Meclis’in içinde ve dışında güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Ekenoğlu, şunları aktardı:

“Yaşadığımız süreç ve geçen gün gördüklerimizde Meclis’in damına kadar çıkılabiliyor, Meclis’in içine girilebiliyor. Bu hem Meclis içinin güvenliğinin hem de güvenlik güçlerinin zafiyetidir. Ben bu yönüyle de bakıyorum olaya. Sadece Meclis’in içinin değil çünkü o süreçlerde sivil polis ve polis tarafından da dıştan takviyeler alınıyor. İki tarafın da zafiyeti ve eksiklikleri var. Bunun değerlendirilmesi ve tedbirlerin alınması lazım”