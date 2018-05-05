‘Meclis’ olayları davası 7 Mayıs’ta

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşan linç girişimi ardından Meclis çevresinde yaşanan olaylarla ilgili yargı süreci 4 ay sonra başlıyor.

Meclis’in önündeki eylemde Meclis binasının çatısına çıkarak bayrak açılmasıyla ilgili dava dosyası 7 Mayıs Pazartesi günü Mahkeme huzurunda olacak.

Pazartesi günü ayrıca Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi aleyhine açılan “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın” davasının da ilk duruşması yapılacak.

Meclis’in çatısına çıkıp bayrak açan, Afrika gazetesine yönelik olaylarla ilgili suçlu bulunup mahkum olan ve şartlı tahliyeden yararlanan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’ın bu davadan da zanlı olarak yargılanması bekleniyor.

‘Meclis’ davası 7 Mayıs’ta başlıyor

Afrika gazetesi önünde yapılan eylemin Meclis’in önüne taşınmasıyla, 2 eylemcinin ‘güvenliği’ aşarak Meclis’in çatısına çıkıp bayrak açmasıyla ilgili dava 4 ay sonra görüşülmeye başlanacak.

Başsavcılık, 28 Mart 2018’de Meclis’in çatısında yaşanan olayla ilgili davasını Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dosyalaması ardından 7 Mayıs’a gün verilmişti. Meclis’in çatısına çıkıp bayrak açan, Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili suçlu bulunup mahkum olan ve şartlı tahliyeden yararlanan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’ın, bu davadan da zanlı olarak yargılanması bekleniyor.

Ayrıca Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi aleyhine açılan “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın ” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” davaları da 7 Mayıs’ta görüşülecek

Afrika gazetesi aleyhindeki dava da 7 Mayıs’ta…

Öte yandan bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ile ilgili bir karikatür paylaştığı gerekçesiyle ve 2 ayrı yayın konusuyla ilgili Başsavcılık tarafından Afrika gazetesi yetkililerine dava açıldı. Afrika Yayıncılık ve Şener Levent aleyhine; “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” davaları açılmıştı. Bu davalar da 7 Mayıs günü Mahkeme gündemine gelecek.

Afrika gazetesine karikatür ile ilgili getirilen dava; "Yunan gözüyle başlığı altında çerçeve içerisinde, arka planda Yunanistan bayrağı onun önünde çıplak vaziyette ve ayakta duran bir erkek heykelin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın baş kısmının yer aldığı resme işer durumundaki resmi yayınlamak’ olarak yer alıyor.

Afrika aleyhine getirilen suçlama

Bu arada Şener Levent köşe yazısında davanın içeriğiyle ilgili şunu aktarmıştı: "Sanıklar, 08.12.2017 tarihinde, Lefkoşa'da, KKTC'de hazırlanıp yayınlanan Afrika isimli gazetede, herhangi bir haklı sebep veya mazeretleri olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki huzur ve dostluğu bozmak kastıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir etmek, nefret ve hakarete uğratmak amacıyla "Yunan gözüyle" başlığı altında çerçeve içerisinde, arka planda Yunanistan bayrağı, onun önünde çıplak vaziyette ve ayakta duran bir erkek heykelin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın baş kısmının yer aldığı resme işer durumundaki resmi yayınlayarak yabancı devlet yetkilisi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek”

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Afrika gazetesi "Türkiye'den Bir İşgal Harekatı Daha" manşetini atmış, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini tavır almaya” davet etmiş, bunun üzerine 22 Ocak Pazartesi günü ülke bir linç girişimine sahne olmuştu.

Polisin gözlerinde önünde Afrika gazetesini taşlayan, camlarını kıran, balkonuna tırmanan grup; ellerinde Türkiye ve kayı boyu bayrakları ile Meclis önüne de yığılmıştı.

Ayrıca iki eylemci Çevik Kuvvet’in koruduğu Cumhuriyet Meclis'in çatısına çıkarak tekbir getirmişti.

CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken Meclis içindeki bir grubun sözlü saldırısına uğradığı günde, Derya'nın "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sözleri üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, katip koltuğundan kendisine gazete fırlatmıştı.

Göstericiler, Kıbrıslı Türk lider ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın üzerine de yürümüş, polisin gözü önünde Cumhurbaşkanı’na küfür ederek, yuhalamıştı.

Sanıklar tahliye olmuştu

Olayların ardından Meclis’in damına çıkarak bayrak açan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş aynı gece polis tarafından dava okunup serbest kalmıştı. 30 Ocak’ta ise Afrika gazetesi önünde yaşananlarla ilgili 6 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, aleyhlerindeki dosya hızlı şekilde tamamlanmıştı.

Meclis’in çatısında yaşanan olaylar bu davaya konu olmamış, sanıklar sadece Afrika gazetesine karşı yapılan saldırıyla ilgili yargılanarak suçlu bulunmuştu. Sanıklardan Ümit Taş 4 ay, Ahmet Türkmen 6 ay, Bayram Ak’a 4 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Abdülhadi Doğan’a da 4 ay hapis cezası almıştı. 21 Şubat’ta cezaevine giren sanıklardan Oktay Güney 2 aylık hapis cezasını doldurarak tahliye olurken, diğer sanıklar da 2 Mayıs’ta şartlı tahliye olmuştu.