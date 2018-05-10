‘Meclis’ davası 17 Mayıs’ta…

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşan linç girişimi ardından Meclis çevresinde yaşanan olaylarla ilgili dava duruşmaları 17 Mayıs’ta başlıyor.

Meclis’in önündeki eylemde Meclis binasının çatısına çıkarak bayrak açılmasıyla ilgili dava dosyası dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları huzuruna geldi.

Caza Davaları Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar’ın huzurundaki dosya ile ilgili tebliğ kararı verildi.

Yargıç Reynar, davada sanık konumunda bulunan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş hakkında tebliğ çıkarılmasına emir verdi.

Sanıklardan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’a tebliğ çıkarılarak, gönderildi.

Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili suçlu bulunup mahkum olan ve şartlı tahliyeden yararlanan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş, Meclis’in çatısına izinsiz şekilde çıkıp bayrak açmakla ilgili olarak yargılanacaklar.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Afrika gazetesi "Türkiye'den Bir İşgal Harekatı Daha" manşetini atmış, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini tavır almaya” davet etmiş, bunun üzerine 22 Ocak Pazartesi günü ülke bir linç girişimine sahne olmuştu.

Polisin gözlerinde önünde Afrika gazetesini taşlayan, camlarını kıran, balkonuna tırmanan grup; ellerinde Türkiye ve kayı boyu bayrakları ile Meclis önüne de yığılmıştı.

Ayrıca iki eylemci Çevik Kuvvet’in koruduğu Cumhuriyet Meclis'in çatısına çıkarak tekbir getirmişti.

CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken Meclis içindeki bir grubun sözlü saldırısına uğradığı günde, Derya'nın "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sözleri üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, katip koltuğundan kendisine gazete fırlatmıştı.

Göstericiler, Kıbrıslı Türk lider ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın üzerine de yürümüş, polisin gözü önünde Cumhurbaşkanı’na küfür ederek, yuhalamıştı.

Sanıklar tahliye olmuştu

Olayların ardından Meclis’in damına çıkarak bayrak açan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş aynı gece polis tarafından dava okunup serbest kalmıştı. 30 Ocak’ta ise Afrika gazetesi önünde yaşananlarla ilgili 6 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, aleyhlerindeki dosya hızla tamamlanmıştı.

Meclis’in çatısında yaşanan olaylar bu davaya konu olmamış, sanıklar sadece Afrika gazetesine karşı yapılan saldırıyla ilgili yargılanarak suçlu bulunmuştu.

Sanıklardan Ümit Taş 4 ay, Ahmet Türkmen 6 ay, Bayram Ak’a 4 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Abdülhadi Doğan’a da 4 ay hapis cezası almıştı. 21 Şubat’ta cezaevine giren sanıklardan Oktay Güney 2 aylık hapis cezasını doldurarak tahliye olurken, diğer sanıklar da 2 Mayıs’ta şartlı tahliye olmuştu.

Dün sabah Lefkoşa Mahkemesi’nde bulunan Ahmet Türkmen’e tebliğ kağıdı verilirken