Mazbatalar veriliyor, HÜKÜMET BELİRSİZ!

VEKİLLER NE DİYOR / YENİDÜZEN VEKİLLERE SORDU:

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya: “Yolsuzlukların üzerine gitmekte karalı bir koalisyon oluşmalı. Önceliğimiz tüm bu şaibeli işlerin aydınlanacağı, toplum vicdanında uzun süredir bekleyen kritik yasların geçeceği işleri yapacak, iradeli bir hükümetin kurulmasıdır” DP Girne Milletvekili Koral Çağman: “Parti meclisi toplandık ve karar aşamasında tartışmak üzere başkana tam yetki verdik. Görüşmeleri o tamamlayınca ortaya çıkacak olan tabloyu hep birlikte tartışacağız. Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğinden yanayız” UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay: “‘UBP ile koalisyon yapmam’ demek halkın iradesine saygısızlıktır. Parti olarak, parti meclisi olarak henüz toplanıp bir karar almadığımız, bir değerlendirme yapmadığımız için herhangi bir açıklama yapmam doğru değil diye düşünüyorum.” TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli: “Bizim olasılığımızda yani CTP-HP-TDP olasılığında, yanımıza DP’yi de almamız lazım. Bu üç partinin de gündeminde olan konular ortak gibi görülüyor. Bu üç partinin de gündeminde toplumu rahatlatacak ortak konular var gibi görünüyor. CTP-HP-TDP-DP olasılığı için direkt temaslarımız devam ediyor. Birbirimizi telefonla arayarak veya özel görüşerek istişarelerde bulunuyoruz”

Fehime ALASYA

Seçim sürecinin ardından kurulması beklenen hükümete ve koalisyon görüşmeleri ile ilgili olarak yaşanan süreç ile ilgili bazı partilerde ‘bilinmezlik’ devam ederken, bazı partilerde de gayri resmi görüşmeler başladı.

Koalisyon konusunda YENİDÜZEN’e açıklama yapmaktan kaçınan bazı vekiller, genel olarak yapılan veya yapılacak olan parti görüşmeleri ve kararlarının arkasında olduklarını belirtti.

Temasların sürdüğünü söyleyen bazı milletvekilleri de sıcak baktıkları olasılıklar üzerinde görüşmeler yaptıklarını ifade ederken, bazıları ise tüm görüşlere ‘yeşil ışık’ yaktı.

Mazbatalar veriliyor

Bu arada Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin resmi ve kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından milletvekili olmaya hak kazananlara mazbataları pazartesi günü verilecek.

Cumhuriyet Meclisi de ilk toplantısını 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak. 00’da en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında yapılacak. En genç iki milletvekili de katiplik görevini üstlenecek.

Milletvekilleri temkinli

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, partiden bağımsız şahsi fikir beyan etmezken, spesifik olarak nasıl bir koalisyon öngördüğünü yorumlayarak, partisinin UBP ile bir koalisyona girmeyeceğini yineledi, iradeli bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canlatay ise UBP ile koalisyon kurmama kararı alan parti görüşlerini eleştirirken partisinin alacağı kararı beklediğini kaydetti. Canaltay, henüz parti olarak toplanıp bir karar almadıkları için koalisyon öngörüsü konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğinden yana olduğunu dile getiren DP Girne Milletvekili Koral Çağman ise herhangi bir partiye sınırlama koymadıklarını ve tüm olasılıklara pozitif baktıklarını belirtti.

Koalisyon için çeşitli görüşmelerinin olduğunu aktaran TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, CTP, HP ve TDP ile kurulması öngörülen koalisyona DP’nin de katılabilineceğini ifade ederek, diğer olasılıkta yer alan ve UBP, DP, YDP koalisyonunun topluma faydası olmayacağını söyledi. Angolemli, “CTP-HP-TDP-DP olasılığı için direk temaslarımız devam ediyor” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay:

“‘Parti meclisi olarak henüz toplanıp bir karar almadık”

Parti meclisinin henüz toplanmadığını söyleyen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, şöyle konutlu: “Öncelikle şunu söylemek isterim ki parti olarak, parti meclisi olarak henüz toplanıp bir karar almadığımız, bir değerlendirme yapmadığımız için herhangi bir açıklama yapmam doğru değil diye düşünüyorum. Mazbatalarımızı alıp, yemin ettikten sonra sanırım başkanımız açıklayıcı bilgilerde bulunacak. Şunları söyleyebilirim ki Halkın iradesi UBP’yi birinci parti olarak çıkardı ve kimsenin de bu iradeyi göz ardı etme lüksü yoktur. Halk hem UBP’ye hem de seçilmiş olan milletvekillerine onay verdi. Bu bağlamda partilerin koalisyonu kurarken veya bu görüşmeleri yaparken muhakkak ki halkın iradesine saygı göstermelerini şahsen beklerim. Bizler de halkın iradesine saygı gösteriyoruz. Halk bazen size iktidar bazen de muhalefet görevi verir, bunları herkesin hoşgörü ile karşılayıp, bir birine çamur atmadan bir koalisyona gidilmesi için bence kesin önyargıda bulunmadan görüşmelerin başlaması gerekir. Fakat dediğim gibi parti toplanıp bunları konuşmadı, bu konuda çok fazla yorum yapılamaz… ‘UBP ile koalisyon yapmam’ demek aslında halkın iradesine tamamen saygısızlıktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda bir uzlaşı yoluna gidilmeli. Yeniden bir erken seçimi bu ülke kaldırır mı bilemiyorum ama bence kesinlikle kaldırmaz… Konuşulan bazı erken seçim söylemleri var ama zaten katılım oranı yüzde 60 oranıyla bir seçim geçirdik, ülke bunu kaldırmaz. Bu küçük devlete her seçim maddi bir külfettir. İnsanların oturup bunları düşünmesi lazım… Havada atılı şeyleri konuşmaya çok gerek yok bence. Parti başkanımızla ilgili konuşulanlar ise şahısların kendi görüşleridir. Bu konuda bize gelen herhangi bir bilgi yok, dedikodu üzerine yapılan söylemlerdir bunlara gerek yoktur diye düşünüyorum. Zaman bize her şeyi gösterecektir.”

Cumuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya:

“Kritik yasların geçeceği işleri yapacak, iradeli bir hükümet kurulmalı”

“Kritik yasların geçeceği işleri yapacak, iradeli bir hükümet kurulmalı” diyen Cumuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, şunları söyledi:

“Yolsuzlukların üzerine gitmekte karalı bir koalisyon oluşmalı. Bekleyen çok ciddi yasalar var, Kamu Görevlileri, Yurttaşlık Yasası gibi yasalar… Bunları geçirecek iradeyi koyacak bir hükümet olması gerekir. Bu hükümetin de UBP-DP olmayacağı kesindir, olmamalıdır, çünkü yapmadılar. Biz UBP ile kesinlikle koalisyona girmeyiz zaten. Önceliğimiz tüm bu şaibeli işlerin aydınlanacağı, toplum vicdanında uzun süredir bekleyen kritik yasların geçeceği işleri yapacak, iradeli bir hükümetin kurulmasıdır.”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Koral Çağman:

“Herhangi bir partiye sınırlama koymuş değiliz”

Koalisyon konuları üzerine yorum yapmayan Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Koral Çağman, şunları belirtti: “Parti meclisi toplandık ve karar aşamasında tartışmak üzere başkana tam yetki verdik. Görüşmeleri o tamamlayınca ortaya çıkacak olan tabloyu hep birlikte tartışacağız. Kararımız bir an önce işlevsel bir hükümetin kurulması ve bir an önce icraata başlamasıdır.

Konuşulan koalisyonlar üzerine yorum yapmamayı, bunun için başkanımızın görüşmelerini neticesini beklemeyi tercih ederim.

Pozitif bakıyoruz, herhangi bir partiye sınırlama koymuş değiliz. Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğinden yanayız. Partimizin yaklaşımı da görüşmeleri de bu doğrultuda seyredecektir diye eminim.”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli:

“4’lü koalisyon olasılığı için direk temaslarımız devam ediyor”

“UBP-DP-YDP olasılığını topluma faydası olmayacak” diyen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, şöyle konuştu: “Ortaya iki durum çıktı ya UBP-DP-YDP, ya da CTP-HP-TDP-DP… Bu iki gruptan hangisi hazır olursa ona göre Cumhurbaşkanlığı görevi verecek.

‘Biz dördümüz kuruyoruz’ diye bir algı yaratırsak o zaman Cumhurbaşkanı direk bize verecektir. Bunlar parti başkanlarıyla yapılan tekli görüşmelerde ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanlığının da bir olasılığı ve yüzdeliği olacaktır, onları değerlendirecektir. Ardından esas müzakerelere hükümet kurulmaya verildikten sonra başlar. Bu günlerde de bu aşamalardan geçeceğiz. Fakat bazı parti veya kişiler şimdiden bakanlık yani koltuk konuşmaya başladı. Ben UBP-DP-YDP olasılığını birbirine daha yakın görüyorum. Nitekim şimdiden aralarında bakanlık isterim söylemleri konuşulmaya başlandı. Prensipler üzerine değil de bakanlık sayıları üzerine konuşmaya başladılar. Şimdiden parti kavgasına başladılar… Bunlar topluma fayda getirecek bir durum değildir. Bunlardan söz etmek yerine koltuk kavgasına tutuşuyorlar. Bu taraflar anlaşırsa koalisyon kuracaklar. Bu olasılığın, bu koalisyonun topluma faydası olmayacak. Bizim olasılığımızda ise yani CTP-HP-TDP olasılığında, yanımıza DP’yi de almamız lazım. Bu üç partinin de gündeminde olan konular ortak gibi görülüyor.

Bu üç partinin de gündeminde toplumu rahatlatacak ortak konular var gibi görünüyor.

Esaslarının temelini kurup bakanlık paylaşımlarını da en son yapılmalıdır. Bu koalisyonda ise bu konularda sıkıntılar çıkacağına inanmıyorum. Bizim de içinde bulunduğumuz ikinci olasılık, yani CTP-HP-TDP-DP olasılığı için direk temaslarımız devam ediyor. Birbirimizi telefonla arayarak veya özel görüşerek istişarelerde bulunuyoruz. Ortadaki toz duman hala kalkmadı, biraz sabredelim, sonra da toplumun önünü açalım”