'Matematik'te Dünya Birincisi

Yakın Doğu Koleji 11M öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sınavlarında üç dalda en yüksek puanı alarak Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincisi Oldu.

Ayten Çamur, sertifikasını 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde alacak.

Özellikle başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan IGCSE Sınavları dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından kabul görürken, Yakın Doğu Koleji uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılara Kıbrıs yanında Dünya ve Avrupa birinciliğini de ekledi.

Disiplinli ve Ciddi Çalışmaların Karşılığı Alınıyor…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris IGCSE sınavlarında elde edilen başarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ayten Çamur isimli öğrencinin özellikle IGCSE’nin üç ana branşında Dünya ve Avrupa birinciliği kazanmasının Yakın Doğu Kolejinde eğitime verilen ciddiyeti ve disiplini gösterdiğine vurgu yaptı.

Akademik başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını yetkin bir öğretmen kadrosuyla, disiplinli bir çalışma içerisinde meydana geldiğini vurgulayan İdris, “IGCSE programı, öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme gibi alanlardaki becerilerini geliştirerek öğrenme performanslarını artırmalarına imkan sağlar. Bu program hızla değişen günümüz dünyasında kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, donanımlı ve başarıya odaklı öğrenciler yetiştirir. Öğrencimiz Ayten Çamur’un elde ettiği Dünya ve Avrupa birinciliği hem sayısal alanda hem yabancı dili kullanma alanında ne derece yetkin olduğumuzun kanıtı. Emeği geçen tüm öğretmenlerini ve başarısıyla gururlandığımız öğrencimiz Ayten Çamur’u tebrik ederim” dedi.

Çalışma Disiplini ve Azim Başarı Getiriyor…

Ayten Çamur’un Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Ozan ise yaptığı açıklamada, “Ayten, çalışma azmi ve disiplini ile her zaman örnek bir öğrenci oldu. Öğrencimizin IGCSE Sınavlarında Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincisi olmasını çalışma disiplini, detayları kaçırmadan anlamadığı her şeyi sorması ve zümre olarak yaptığımız planlamaya eksiksiz uyumunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Biyoloji zümresi olarak her konu sonunda verilen çalışma soruları ve deneme sınavları, en az dört yıl olmak üzere geriye dönük eksiksiz çözülen sınavlar, ayrıca her konu ile alakalı deneylerin bireysel olarak uygulanabilir olması, öğrencilerimizin ekstra destek almadan uluslararası platformda, prestiji yüksek IGCSE sınavlarında üstün başarı göstermelerini sağlıyor. IGCSE Sınavlarında Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincisi olan öğrencimizi yürekten kutluyor ve nice büyük başarılar diliyorum” dedi.

Sistemli Bir Çalışma Örneği…

Kimya Öğretmeni Yeliz Akça Domaniçdağ ise, disiplinli ve araştırmacı ruhuyla öne çıkan Ayten Çamur‘un IGCSE sınavlarında gösterdiği üstün başarısından dolayı Yakın Doğu Koleji ailesi olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Domaniçdağ, “Uluslararası arenada değerliliği yüksek olan IGCSE ve GCE sınavlarındaki başarı öykülerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yenilenen müfredattaki her detayı dikkate alarak hazırlanmış olmamızın meyvesini almak ayrı bir mutluluk. Hedef belirleme ve hedefe ulaşma yolunda sistemli bir şekilde çalışma örneği sergileyerek, IGCSE Sınavlarında Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincilik elde etmesinden dolayı öğrencimizi gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Hedefimize Gururla Ulaştık…

Matematik Öğretmeni Melahat Uskuri de, Ayten Çamur’dan dünya ve Avrupa Birinciliğini beklediklerini ve hedeflerine gururla ulaştıklarını belirtti. Uskuri, “Ayten Çamur’un yaklaşık 3 yıldır matematik öğretmeniyim. İlk iki sene boyunca, IGCSE Matematik sınavı için birlikte hazırlandık ve bu süre içerisinde Ayten'in düzenli çalışma ve titizliği gözümden kaçmadı. Aslında, bu birinciliği ilk günden beri hedefliyorduk ve hedefimize gururla ulaşmış olduk. Ayten, her şeyden önce başaracağına inandı, istikrarlı ve belli bir disiplinle çalışarak bu birinciliği elde etti. Kendisini yürekten tebrik ederim” diye konuştu.

Sistematik Bir Şekilde Çalıştım…

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Ayten Çamur ise, “Derste öğretmenlerimi dinleyerek, düzenli ve sistematik bir şekilde çalışarak ve bol bol soru çözerek IGCSE Sınavlarında Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincisi olma başarısını elde ettim. Bu başarıya ulaşmamda bana çok büyük katkısı olan biyoloji öğretmenim Çiğdem Ozan, kimya öğretmenim Yeliz Akça ve matematik öğretmenim Melahat Uskuri’ye ve üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime, hiçbir özel derse ihtiyaç duymadan bize eğitim veren Yakın Doğu Kolejine ve her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ederim” dedi.