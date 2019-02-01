“Mars’ta artık küçük bir Kıbrıs var”

NASA, Mars’taki iki kayayı, Kıbrıslı Rum lehçesinden iki kelime ile adlandırdı. NASA’nın “Insight” projesinde görevli 33 yaşındaki Kıbrıslı Rum bilim insanı Dr. Konstantinos Charalambous, ilk kez Kıbrıs lehçesi kullanılarak Kırmızı gezegende bulunan cisimlerin isimlendirildiğini söyledi.

Charalambous’a iki kayanın ismini belirleme fırsatı veren NASA, genç bilim insanının gönderdiği birçok öneri arasında, eğilimli anlamına gelen "Zavos" ile zirve veya burun demek olan "Mutti"yi seçti.

Kathimerini’nin haberine göre Charalambous, “böylece Mars’ın bir yerinde Kıbrıs’ımızın küçük bir parçası var” dedi.