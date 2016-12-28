Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Mapfree Bojan’ı getiriyor
Mapfree Bojan’ı getiriyor

Mapfree Bojan’ı getiriyor

Basketbol Ligi ekiplerinden Mapfree, üçüncü yabancısı için tanıdık bir isme yöneldi

A+A-

Eren ŞİŞİK

Basketbol Ligi’nde bu sezon iyi maçlar çıkaran Mapfree üçüncü yabancı konusunda sonuca vardı. Takımda Warner ve Champaigne’i bulunduran Mapfree takımı üçüncü yabancı olarak eski oyuncusu Bojan Petrovic ile anlaşmaya vardı. Daha önce Koopspor forması da giyen basketbolcunun yarın veya önümüzdeki hafta takıma katılacağı öğrenildi. Ligi yakından tanıyan oyuncular arasında yer alan Bojan’ın katılmasıyla Mapfree’de yabancı kotası dolmuş olacak.

Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.