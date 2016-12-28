Mapfree Bojan’ı getiriyor

Eren ŞİŞİK

Basketbol Ligi’nde bu sezon iyi maçlar çıkaran Mapfree üçüncü yabancı konusunda sonuca vardı. Takımda Warner ve Champaigne’i bulunduran Mapfree takımı üçüncü yabancı olarak eski oyuncusu Bojan Petrovic ile anlaşmaya vardı. Daha önce Koopspor forması da giyen basketbolcunun yarın veya önümüzdeki hafta takıma katılacağı öğrenildi. Ligi yakından tanıyan oyuncular arasında yer alan Bojan’ın katılmasıyla Mapfree’de yabancı kotası dolmuş olacak.