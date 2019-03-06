Mandora ürün bedelleri ödenecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (CYPFRUVEX), 28 Şubat’a kadar kesimi gerçekleştirilen Mandora (King) ürünü bedellerinin bakiyesinin, 8 Mart Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu.

CYPFRUVEX’ten yapılan açıklamada, ilgili üreticilerin ödemeler için kimlik kartlarıyla birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.