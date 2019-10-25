Mandalina kuzeyde 4,95 TL, güneyde 22 TL

Mevsim meyvelerinden kış aylarının vazgeçilmez ürünü olan mandalina kuzeyde 4,95 TL’ye satışa çıkarken, güneyde bu rakam 22 TL’yi aştı. Yine kışın aranan yemekliklerinden kolokas ve bullezin kilosu güneyde 18 TL’ye kadar çıkarken kuzeyde 14 TL civarında alıcı buldu.

Fehime ALASYA

Kuzeydeki yeşillikler genelde geçtiğimiz haftaki fiyatlarını hala korurken, değişiklikler sadece düşüş yönünde oldu. Kuzeyde fiyatı çıkan tek ürün salatalık olurken, güneydeki birçok sebze meyve fiyatı tırmanışa geçti.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne giren ürünler arasında manav reyonlarındaki mevsim meyvesi mandalina güneyde cep yakarken, kasap reyonlarındaki et fiyatları güneydeki cazibesini korudu.

Kuzey-güney fiyat karşılaştırmasında kasap reyonlarında et her zaman olduğu gibi kuzeyde cep yakarken, market bölümünde de nescafe güneyde yarı fiyatına alıcı buldu.

Tüm bunlara karşın sebze bölümündeki fiyatların neredeyse tamamında kuzeydeki manav reyonları ucuz kaldı.

Mevsim meyvelerinden kış aylarının vazgeçilmez ürünü olan mandalina kuzeyde 4,95 TL’ye satışa çıkarken, güneyde bu rakam 22 TL’yi aştı. Yine kışın aranan yemekliklerinden kolokas ve bullezin güneyde kilosu 18 TL’ye kadar çıkarken kuzeyde 14 TL’ye alıcıya sunuldu.

Kuzey ile güney arasındaki alışverişin seyri ise hala bazı detaylarda gizli…

Kuzeydeki manav reyonlarında hala ürünlerin Euro fiyatlarının yazması, güneyde ise kasap reyonlarında Türkçe diline hâkim çalışanların bulunması bu alışverişin seyrini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kuzeydeki fiyatlar tüketiciyi güldürdü

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta fiyatı çıkan tek ürün salatalık oldu. Geçtiğimiz hafta 4,80 TL olan salatalığın kilosu bu hafta 7,25’e yükseldi.

Bunun dışında beş üründe indirime gidilirken, geri kalan tüm sebze ve meyveler geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korudu. Rakamlarda hiçbir değişiklik yaşanmadı.

Fiyatı düşen ürünler arasında börülce, portakal, biber, turp ve nar yer aldı. Bu yeşilliklerin tümünde birer TL’lik indirime gidildi.

Manav reyonlarında fiyatlar tırmandı

Güneyde bu hafta sebze meyve reyonlarındaki fiyatlar tırmandı. Sadece dört üründe fiyatlar düşerken, dokuz üründe yükseliş oldu.

Kuzeyde fiyatı çıkan tek ürün olan salatalık, güneyde de bu hafta yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta güneyde 9 TL olan salatalık, bu hafta 17 TL olarak reyonlarda yer aldı.

Fiyatı çıkan ürünler arasında kabak çeşitleri ve salatalık başı çekerken, börülce fiyatı en fazla gerileyen yemeklik oldu.

Kuzu pirzola kuzeyde en uygun 75 TL, güneyde 55 TL

Son birkaç haftadır güneydeki kasap reyonlarında fiyatlarında bir Euro’luk değişiklik gösteren kıymanın kilosu yine değişti. Geçtiğimiz haftalarda düşen kıyma, bu hafta eski fiyatına geri döndü. 38 TL civarında olan kıymanın kilosu bu hafta 42 TL’ye çıktı.

Kuzeyde kilosu 55 TL’den başlayan kıymanın kilosu, güneyde 38 TL, kuzeyde kilosu 75 TL’den başlayan kuzu pirzolanın kilosu ise güneyde 54 TL olarak kasap reyonlarında yer aldı.

Market bölümünde ise göze çarpan en büyük fiyat farkı nescahvede görüldü. Kuzeyde 80 kusur TL’ye satışta bulunan kahve, güneydeki kampanya ile 40 TL’ye alıcı buldu.