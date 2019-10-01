Ersin Kaşif

Aya Nakamura, sahne adıyla tanınan Aya Danioko, Mali kökenli bir Fransız pop şarkıcısı. Nakamura Bamako'da doğdu ancak ailesiyle birlikte Fransa'ya göç etti ve Aulnay-sous-Bois'de büyüdü. Bir griots ailesinden gelen, beş kardeşin en büyüğü. La Courneuve'de moda okuyan ve Fransa’nın yeni yıldızı Aya bu hafta bizlerle.

Aya Danioko (10 Mayıs 1995 doğumlu) olarak bilinen Aya Nakamura, R&B şarkıcısı. Griots bir aileden geliyor, ailesi beş kardeşin en büyüğü olan Aya, ailesiyle birlikte Fransaya göç edip Aulnay-sous-Bois’te ikamet ediyorlardı. Bu arada modaya olan aşırı ilgisi onu moda eğitimi almaya itti ve Fransa’nın prestijli moda okullarından La Courneuve de moda derslerine devam etti. Müziğe olan ilgisi de, modadan aşağı değildi. Soyadını Nakamura alarak, bu isimle tanınmaya başlayacaktı.

Nakamura Karma" ve "J'ai mal" isimleriyle birçok bestesini ve şarkısını internette yayınlandı. Tabii ki keşfedilmesi de uzun sürmedi. Uzun süredir arkadaşı olan Dembo Camara, yapımcısı ve menajeri oldu. Christopher Ghenda tarafından bestelenen şarkısı "Brise", YouTube'da 13 milyon kez izlendi ve rapçi Fababy "Aşk d'un voyou" ile bir ikili Fransa'da bir işbirliğiyle sonuçlandı. İşbirliği bir takım ile ilk albümünü piyasaya çıkardı. YouTube da 240 milyondan fazla izlenen bir numaralı şarkısı "Djadja" en önemli çıkışlarından biri oldu.

Hollanda'dan İsveç'e, İsrail'den Rusya'ya

Aya Nakamura, isminden dolayı çoğu kez japon sanılmış. Aksine Mali doğumlu bir Fransız oluşu ve güzelliğiyle iz bırakmaya başladı. Henüz 24 yaşında ve çok güzel bir çıkış yaparak dünya starı olma yolunda adımlar atmaya başladı.

Afrika soslu 'Djadja' adlı şarkısıyla önce Fransızca konuşulan ülkelerde, yani Fransa, Belçika ve İsviçre'de, sonra ise Hollanda, İsveç, Portekiz, İsrail ve Rusya'da adını duyurmayı başardı Nakamura. Şarkıcının müzik türü için 'Afropop' diyebiliriz. Ancak sadece 'Afropop' da diyemeyiz elbette. Pop, R&B, funk kafaların tatlı birleşimi adeta Nakamura'nın tarzı.