‘MAL’ BİLDİRİM ZAMANI GELDİ!

ÖZGÜRGÜN DE MAL BEYANI YAPACAK!.. 7 Ocak seçimleri sonrasında, Mal Bildirim Yasası’na göre; görevi biten milletvekilleri 1 ay, ‘700 bin dolarlık banka hesaplarıyla gündeme gelen’ UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de aralarında bulunduğu yeni vekillerin ise en geç 2 ay içerisinde Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’na mal bildiriminde bulunması gerekiyor.



Özersay: Mal kaçıran yahut gizleyen kişi 5 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir

Ayşe GÜLER

Yeni dönemde Meclis’te yer alacak milletvekillerin belirlenmesiyle gözler, daha önce de kamuoyunda tartışılan mal bildirim beyanlarına çevrildi.

Hatırlanacağı üzere UBP-DP Azınlık Hükümeti dönemi Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davası sırasında ortaya çıkan ‘700 bin dolarlık banka hesapları’ sonrasında ‘Nereden Buldun Yasası’nın olmaması nedeniyle Mal Bildirim Yasası yeniden gündeme taşınmıştı.

7 Ocak seçimleri sonrasında, Mal Bildirim Yasası’na göre; görevi biten milletvekillerinin 1 ay, yeniden Meclis’te yer alacak eski veya yeni vekillerin de en geç 2 ay içerisinde Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’na mal bildiriminde bulunması gerekiyor.

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu üyelerinin ise 1 ay içerisinde mal bildirim beyanında bulunması gerektiği yasa ile zorunlu tutuluyor.

Kurulacak hükümet sonrasında Meclis Başkanı görevini üstlenecek vekilin mal bildirimleri ile ilgili ‘karşılaştırma’ yapma yetkisi bulunuyor.

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Meclis Başkanlığı, Başsavcılığa suç duyurusuna bulunabilecek.

Mal bildirimi zamanı!

Vekiller: 2 ay içinde Bakanlar Kurulu üyeleri: Atamadan 1 ay sonra

Görevi sona erenler: 1 ay içinde

Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası, Meclis’te yer alan ya da görevi tamamlanan isimlerlerin mal bildirimlerini ne zaman yapacağını açıkça ifade ediyor.

Buna göre; Bakanlar Kurulu üyelerinin atanmalarından itibaren bir ay içerisinde bu bildirimi yapması gerektiği yasada yer alıyor.

Öte yandan seçimle işbaşına gelen görevlilerin seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, bu yasa kapsamında olan diğer görevlilerin de göreve atanmalarından itibaren bir ay içerisinde mal bildiriminde zorunlu olmaları gerekiyor.

Mal varlığında önemli değişiklik olduğunda bir ay içinde…

Görevi sona eren isimlerin ayrılma tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile komisyon ve kurul üyelerinin ise seçilmeleri veya atanmaları sonrasında bir ay içerisinde mal bildirimi yapması zorunlu…

Yasada söz konusu kişilerin mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde de bir ay içerisinde bu konuda bildiride bulunmalarının zorunda olunduğu da vurgulanıyor.

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme…

Yasada ‘haksız mal edinen’ kişinin suç işlediği, mahkumiyeti halinde 20 bin TL’ye kadar para cezası veya 5 yıla kadar hapislik veya her iki cezaya birden çarptırılabildiğine işaret ediliyor.

Ayrıca Yasa’da “mahkemenin bu suçla ilgili malların müsadere edilerek hazineye intikaline veya bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleriyle müsaderenin mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelin hazineye ödenmesine karar verebilir” deniliyor.

Meclis Başkanlığı’nın böyle bir tespitte bulunması halinde Başsavcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğine işaret ediliyor, soruşturma başlatılması gerektiğine değiniliyor.

Özersay: Mal kaçıran yahut gizleyen kişi 5 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir

Öte yandan, HP Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mal beyanları ile ilgili usulsüzlüklerin öngördüğü hapislik cezalarından bahsetti. Özersay’ın yaptığı açıklama şöyle:

Meclis’te zaten milletvekili olup da yeniden seçilenler göreve başladıktan sonra yeni mal beyanında bulunacaklar. Başbakan’ın görevi sona erdiğinde de mal beyanında bulunması gerekecek. Meclis Başkanı mal beyanları arasında karşılaştırma yapabilmek için yeni beyanların yapılacağı zamanı beklemek gerektiğini söylemişti. Şimdi yeni bir dönem başlıyor, beyanlar yapılacak.

Bu nedenle bu yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli olacak. Neden mi?

Çünkü ilgili yasaya göre önceki ve şimdiki mal beyanları karşılaştırıldığında, ki bunu Meclis Başkanlığı yapabilir, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

Çünkü ilgili yasaya göre gerçeğe aykırı mal beyanında bulunanlar 3 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü ilgili yasaya göre haksız mal edinen, mal kaçıran yahut gizleyen kişi 5 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü mal varlığı konusunda bilgi vermeyenler ile ilgili olarak da 1 YILA KADAR HAPİS cezası verilebilir.

Çünkü aynı durum mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda da geçerlidir. Böyle bir değişiklik olmuş ama bunu Meclis Başkanlığı’na bildirmemişse bu da suç teşkil edecek ve soruşturulması gerekecektir.

Madem ki artık mal beyanlarını karşılaştırma ve ona göre konuyu Savcılığa aktarma imkanı doğuyor, yeni dönemde Meclis Başkanlığı’na kimin seçileceği çok önemli olacak.

Milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanlar, malını gizleyenler, gerçek beyanda bulunmayanlar, haksız mal edinenler ve benzeri durumlar gerçek bir nereden buldun yasası olmasa bile bu mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabilecektir.

Tam da bu nedenle yeni dönemde Meclis Başkanı’nın kim olacağı önemli olacaktır.

Halkın Partisi için sadece hükümetin kurulması ve nasıl kurulduğu değil, Meclis Başkanı’nın seçimi de son derece önemli olacaktır. Yukarıda söylediğim konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Varsın mal varlığında önemli artış olup da bunu bildirmeyen, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan, haksız mal edinen, mal kaçıran Vekiller, Bakanlar ve Başbakanlar düşünsün.”