Mağusa Belediyesi’nden su ücretlerine % 44 zam

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi, su ücretlerine 2 TL’lik zam yaptı. Önceden 4,50 TL olan su ücreti, gelen zamla 6,50 TL’ye yükseldi.

Belediyede Mali İşlerden Sorumlu Müdür Muavini Eral Ersuner, YENİDÜZEN’e konuşarak, “Belediyenin mali sıkıntıya düşmesi sebeplerinden biri de su ücretleriydi. 6 TL’ye aldığımız suyu, 4,50 TL’ye veriyorduk” dedi.

“Durum belediyenin kaldıramayacağı bir hal aldı”

Suya gelen zammı uzun süredir halka duyurduklarını kaydeden Ersuner, “2013’te arıtmalı su sistemine geçtik ve 2023’e kadar sürecek bir sözleşme imzaladık. Bir ton suyu 98 sente alıyoruz. Ancak Dolar altı TL’ye kadar yükseldi. Biz altı liraya aldığımız suyu 4,50 TL’ye halka veriyorduk. Haliyle durum belediyenin kaldıramayacağı bir hal aldı” şeklinde konuştu. Ersuner, diğer belediyelerde suyun arıtılmadığı halde aynı fiyattan verildiğini iddia etti.