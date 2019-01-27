Mağusa 4. vites’de: 4-0

Kıbrıs Kupası 1. tur maçında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Maraş’ı 4-0 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Uğur Gök(2), Sadık Balarabe ve penaltıdan Ebi Peter kaydetti. Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyet ile üst tura yükselen ekip oldu.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Ömer Doğru, Burak Mandıralı

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf Yontar, Adil Uçar, Halil Uçar(Dk.70 Erdoğ) Orhan Kalaycı, Yusuf Beyazi(Dk.46 Michael Odibe), Mehmet Gürlü, Dinopeter Jude, Arif Uysal(Dk.66 Nevzat), Ebi Peter, Sadık Balarabe, Uğur Gök

MARAŞ: Volkan Üşenmez, Yavmi Çelebi(Dk.55 Eren) , Msutafa Köleli, Mehmet Göreli, Gökhan Yazlık(Dk.66 Süleyman), Ramazan Tebelleşol, Salih Kemaneciler, Mehmet Çil, Kasım Aslan, Eray Akten, Göktuğ Emiroğlu(Dk.58 Ahmet)

GOLLER: Dk.4 ve 40 Uğur Gök, Dk.61 Sadık Balarabe, Dk.90 Ebi Peter(P) (Magusa Türk Gücü)