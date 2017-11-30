LTL’de “gezici sınıf” tartışması!

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Türk Lisesi’nde dün sabah okul öğretmenleri arasında ‘gezici sınıf uygulaması’ tartışması yaşandı.

Okul yönetiminin yaklaşık 5 yıldır yürütülen ‘gezici sınıf’ uygulamasını, havaların soğuması ve farklı nedenlerle değiştirilip, ‘sabit sınıf’ uygulamasına geçilmesi önerisi okuldaki öğretmenleri ikiye böldü.

Modern eğitim anlayışı öngördüğü gerekçesiyle kimi öğretmen ‘gezici sınıf’ uygulamasının devam etmesini isterken, kimi öğretmen de ‘sabit sınıf’ uygulamasına geçilmesini talep etti.

Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu ve KTOEÖS okul temsilcisi Ali Yaman Işık, yaşanan sıkıntıyla ilgili öğretmenlerle birlikte toplantı yaparak, çözüm aradı.

Toplantıda, Şubat ayına kadar sabit sınıf uygulamasının devamına karar verilirken, okulun ikinci döneminde yeniden gezici sınıf uygulamasına geçilmesine karar verildi.

YENİDÜZEN’in dışarıda görüştüğü öğrencilerden bir kısmı gezici sınıf uygulamasının kendilerini motive ettiklerini belirtirken, kimi öğrenci de kış aylarında sabit sınıfta ders yapılmasını istedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu ise, sorunun dün itibariyle çözülüp, geçici süreliğine sabit sınıf uygulamasına geçildiğini ama Şubat ayında yeniden öğrencilere gezici sınıf programının verileceğini açıkladı

Şevketoğlu: “Bir takım anomaliler nedeniyle sabit sınıf önerisi yaptım”

LTL’de dün sabah yaşanan sıkıntının ardından YENİDÜZEN, okula giderek Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu ve KTOEÖS okul temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Yaman Işık ile görüştü.

Mustafa Şevketoğlu, 4-5 yıl önce Avrupa Birliği projesi sonrasında gezici sınıf uygulaması yapıldığını, o dönemde belli başlı sınıfların teknolojik donanımı söz konusu olduğu, daha sonra TC Yardım Heyeti ve Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bir kısım sınıfların daha donatıldığı ve çocukların bundan faydalanması için gezici sınıf uygulaması başlatıldığını söyledi. Geçen yıl tüm sınıflar bu teknolojik donanıma sahip olduğunu aktaran Şevketoğlu, “Ama tabi ki gezici sınıfların yarattığı bir takım anomaliler var. Örneğin öğrencilerin soğukta kalması, çantasını sırtında taşıması gibi durumlar önemli bir anomalidir. Bunu gidermek için çaba harcamak zorundayız. Bunun için ben sabit sınıfa geçilmesi için önerisinde bulundum” dedi.

YENİDÜZEN’in görüştüğü öğrencilerden bir kısmı gezici sınıf uygulamasının kendilerini motive ettiklerini belirtirken, kimi öğrenci de kış aylarında sabit sınıfta ders yapılmasını istedi.

“Sendikayla birlikte çözüm üretildi”

Şevketoğlu, “benim kararım tamamen sabit sınıfa geçmekti ama öğretmen arkadaşların farklı tepkisi doğrultusunda, toplantı yaptık. En azından öğrenciyi soğuktan korumak ve sırtında çanta taşımaktan kurtarmak için Şubat ayına kadar sabit sınıf uygulamasını geçmeyi önerdik” dedi.

Gezici sınıf uygulaması taraftarı olan ve taraftar olmayan öğretmenler arasında bir takım sohbetler olduğunu söyleyen Şevketoğlu, sendika temsilcisinin de olaya arabulucu olarak katıldığını söyledi. Okul uhdesinde bir olay olduğu için sendikanın bu noktada eylem yapma gibi bir durumu olamayacağını aktaran Şevketoğlu, sendikayla birlikte durumu çözmeye çalıştıklarını aktardı.

“Sorun çözüldü, ikinci dönemde gezici uygulama başlayacak”

Şevketoğlu, “Gezici sınıf uygulaması için takım kaynaklar bulmamız gerekir. Bu kaynaklarla en azından öğrencilere dolap yapalım ki eşyasını oraya bırakabilsin. Soğuktan korunabileceği ortam yaratmaya çalışalım ve bunları sağlamaya gayret gösterelim. Kaynaklar sağlandıktan sonra ikinci dönemde gezici sınıfa dönelim. Tabi kaynak bulunup yıl sonuna kadar dolaplar yetiştirilemezse bile benim arkadaşlarıma verdiğim bir söz var ve gezici sınıf uygulamasına geçilecek” dedi.

Sorunun çözüldüğünü ve sabit sınıf uygulamasına dün itibariyle geçildiğini vurgulayan Şevketoğlu, ikinci dönem başlamadan önce öğrencilere yeniden gezici sınıf programını vermeye başlayacaklarını aktardı. Şevketoğlu, Okul içinde huzuru sağlamak adına sorunların birlikte çözülmesi için adım atıldığını dile getirdi.

“İddialar doğru değil”

Bu arada Şevketoğlu, bazı internet sayfalarında konuyla ilgili yazılan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Sendikalı öğretmenler ile sendikasız öğretmenler arasında tartışma yaşandığı hususunun doğru olmadığını, gezici sınıf uygulamasını isteyen öğretmenler ile istemeyen öğretmenler arasında olduğunu söyledi. Eğitim Bakanlığı’ndan hiçbir yetkilinin ise okula gelmediğini söyleyen Şevketoğlu, yazılanların doğru olmadığını söyledi. Ayrıca öğrencilerin eylem yaparak okulu terk ettikleri yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Şevketoğlu, bazı öğrencilerin zaman zaman okuldan kaçtığını ancak bu sıkıntıyla ilgili olmadığını ifade etti.

Işık: “Modern eğitim anlayışının bozulması halinde tarafız”

KTOEÖS okul temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Yaman Işık ise sendikanın kendi modern eğitim anlayışına göre sistemin bozulup yerine başka bir sistem getirilmeye çalışılması halinde taraf olduğunu aktardı. Işık, “toplantıda çağdaş eğitim anlayışından farklı bir karar çıksaydı, bir anlaşma olmasaydı eyleme gideceklerinin” altını çizen Işık, sorunun çözüldüğünü dile getirdi.