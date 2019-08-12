Limasol’da dün çıkan ve uzun süre boyunca söndürülemeyen yangın bu sabah tamamen kontrol altına alındı, bir kişi yangını ‘kasten çıkardığı’ gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı, 4 gün tutukluluk aldı.

Limasol’un dağlık bölgesinde bulunan “Pahna”, “Malya” (Bağlarbaşı) ve “Kisusa” köyleri üçgeninde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece boyunca söndürülemeyen yangının, bu sabah 10.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı haber verildi.

Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Rum polisinin, bölgedeki köylerden birinde yaşamakta olan 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını ve bu kişinin yangını kasten çıkardığından söz edildiğini belirten haber kaynakları, bahse konu kişinin olaya karıştığını reddetmesine rağmen, bu sabah Limasol kaza mahkemesine sevk edildiğini ve aleyhinde 4 gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Rum İtfaiyesi sözcüsü Andreas Kettis, yanmakta olan aktif bir alan bulunmadığını ve küçük ateş öbeklerinin söndürülmesine çalışıldığını belirtti.

İtfaiye birimlerinin çevreyi emniyete almaya çalıştıkları, öte yandan rüzgârın durumu tersine çevirme riski bulunduğu da ifade edildi.

Yangında kuru ot, yabani bitki örtüsü, tarımsal ürünler ve bazı çiftlik binalarından oluşan yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alanın yandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Rum polisinin, bölgedeki köylerden birinde yaşamakta olan 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını ve bu kişinin yangını kasten çıkardığından söz edildiğini belirten haber kaynakları, bahse konu kişinin olaya karıştığını reddetmesine rağmen, bu sabah Limasol kaza mahkemesine sevk edildiğini ve aleyhinde 4 gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde dün saat 11:40 sularında çıkan yangın ada genelinde büyük korkuya neden olmuştu.

Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri müdahale edilmişti.

Bunun yanında yangına karşı savaşmak için ek kamyonlar, itfaiyeciler ve uçaklar kullanılmıştı.

İlk müdahalede 7 itfaiye aracı ve 4 helikopter kullanılırken, öğleden sonra, 18 itfaiye aracı, 41 itfaiyeci ve 6 helikopter, Orman Dairesi’nin 12 personeli ve aracı da yangınla başa çıkmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yetkililer ayrıca İngiliz üslerinden yardım istemişti.

Yangın, birçok ağaca ve bitkiye zarar verdiği belirtilirken, yanan alanın büyüklüğü ve zararla ilgili açıklama yapılması bekleniyordu.