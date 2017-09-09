Limasol’da silahlı soygun

Limasol’da önceki sabah Kooperatif Bankası’nın Agios Athanasios şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildiği bildirildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre maskeli ve silahlı 2 kişi, bankaya girerek, vezneden paraları aldı ve bina dışında bekleyen araçla bölgeden ayrıldı.

Soyguncuların kullandığı aracın bir süre sonra yakın bir mesafede alevler içerisinde yanarken bulunduğu açıklandı.

Habere göre polis soyguncuları bulmak için kapsamlı soruşturma yapıyor.

Söz konusu banka bir aydan kısa bir süre önce yine soyulmuştu.



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