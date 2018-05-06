Limasol'da kundaklama

Limasol’da Cuma günü, iki araç, yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da son dönemde gerçekleşen araç kundaklama olaylarının devam ettiğini, Cuma gecesi gerçekleşen iki ayrı kundaklama olayında iki aracın tamamen yandığını yazdı.

Gazete, her iki aracın sahiplerinin verdikleri ifadelerde araçlarının neden kundaklandığını bilmediklerini belirttiklerini vurguladı.