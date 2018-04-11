Limasol Sigorta acenteleri performans toplantısında buluştu

Limasol Sigorta, 2018 Yılı acente performans değerlendirme toplantısını Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirdi.

Limasol Sigorta, acente performans değerlendirme toplantısını Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirdi. Acenteler toplantısına KKTC’nin farklı bölgelerinden pek çok Limasol Sigorta Acentesi’nin yanısıra Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Limasol Sigorta üst düzey yöneticileri, Limasol Bankası üst düzey yöneticileri; şube ve birim müdürleri de katıldı.

Gündüz: Başarı grafiği sevindirici

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Gündüz acentelere yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı. Gündüz, Yaklaşık 20 yıllık engin tecrübesi ile hizmet veren Limasol Sigorta’nın yıl içinde sigortacılığın yanında birçok sosyal sorumluluk projesi ve ayrıcalıklı hizmetleriyle de adından söz ettirdiğini anlatarak, 2017 yılında merkez ve acentelerin çok yüksek bir potansiyel ile çalıştığını belirterek her yıl artan başarı grafiğinin sevindirici olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıllarda da acentelerle birlikte sektör içerisinde daha üst basamaklara çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Gündüz, tüm acentelere teşekkürlerini ileterek konuşmasına son verdi.

Kemaler: Sosyal sorumluluk her zaman ön planda

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise konuşmasında tüm acentelere göstermiş oldukları performans için teşekkür etti. Kemaler, oluşan tüm hasarları zamanında ve eksiksiz ödemesi ile de itibar sahibi olan bir sigorta şirketi olmanın yanısıra Limasol Sigorta’nın acenteleri ile her zaman uyum içinde çalıştığını da belirtti. Sektörde öncü hizmetlerle anılan bir sigorta şirketi olan Limasol Sigorta’nın sosyal sorumluluğu her alanda ön planda tutan bir şirket olarak takdir topladığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Sunumun ardından 2017 yılında performans değerlendirme ve hedef tutturma verilerine göre başarılı bulunan acente yetkililerine ödülleri takdim edildi. Kriterlere göre ilk 3 te yer alan Elzem Enterprise Ltd. - İzem Ertepınar, Sun Insurance Agency adına Ramadan Uzun, Ödül Hergüner ve geriye kalan yaklaşık 20 acenteye ödülleri takdim edilerek toplu aile fotoğrafı ile 2018 Yılı Limasol Sigorta Acenteler Toplantısı tamamlandı.